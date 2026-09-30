Salió a la luz el duro informe arbitral de Darío Herrera contra Juan Sebastián Verón + Agregar ámbito en









El árbitro reveló gravísimos insultos e intentos de agresión por parte del presidente y los dirigentes de Estudiantes tras la derrota ante Rosario Central. El Pincha desmintió los hechos, pero la AFA evalúa una durísima sanción.

Se conoció el durisimo informe del árbitro Darío Herrera contra el presidente de Estudiantes Juan Sebastián Verón. X

Tres días después de la consagración de Rosario Central al vencer 3 a 1 a Estudiantes de La Plata en Santiago del Estero, estalló la bomba fuera del campo de juego. Salió a la luz el acta oficial presentada por el árbitro Darío Herrera, un documento que reconstruye un cierre caótico empañado por insultos, acusaciones de corrupción e intentos de agresión física. El informe apunta de manera directa contra la cúpula directiva del club platense, señalando a su presidente Juan Sebastián Verón, al vicepresidente Pascual Caiella y al secretario deportivo Marcos Angeleri.

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Según el relato expuesto por Herrera, la tensión estalló tras el tercer tanto del conjunto rosarino, momento en el que Verón invadió el terreno de juego sin autorización para encarar a la terna arbitral. El juez principal dejó asentado en el acta que la máxima autoridad albirroja ingresó a agredirlo verbalmente a él y a sus asistentes al grito de "Hijos de re mil pu**, hay que matarlos a todos, ustedes vienen mandados, hijos de pu**, hay que matarlos a todos". En el mismo escrito, el árbitro destacó que la policía y el personal de seguridad debieron intervenir de forma activa para frenar al mandatario, quien buscaba avanzar con la clara intención de agredirlos físicamente.

La irrupción del presidente encendió la mecha en el resto de la delegación platense. El documento arbitral detalla que Pascual Caiella sumó fuertes exabruptos acusándolos de corruptos. “Hijos de remil put*, los vamos a mat*r, seca nucas de la AFA, corruptos”, dice el informe de Herrera respecto a los insultos recibidos por parte de Caiella, quien también se acercó a la zona en la que estaban los árbitros para reclamar por distintos fallos en los que consideraron que perjudicaron al club.

El momento en que se produjeron los insultos de Juan Sebastián Verón contra el árbitro Darío Herrera, tras el partido entre Estudiantes y Rosario Central. X Mientras que Marcos Angeleri arremetió con insultos similares y una desafiante chicana económica, asegurando que con el dinero que tenía guardado en el banco podía pagarle el sueldo a los jueces durante toda la vida. Coronándolo con un "corruptos hijos de pu**’“.

El clima hostil dentro del terreno se trasladó también al plano disciplinario de los planteles. Herrera justificó en su informe las tarjetas rojas mostradas en el tiempo de adición a Agustín Sández, por incitación a la violencia al realizar gestos obscenos hacia el banco rival, y a Fabricio Iacovich, quien fue expulsado por propinar golpes de puño y patadas en medio de la gresca generalizada que continuó camino al túnel de vestuarios.

Ante el revuelo desatado por la filtración del escrito, la comisión directiva de Estudiantes salió al cruce y desmintió categóricamente los hechos y las expresiones atribuidas en el documento. La posición de la institución contrasta con las breves declaraciones televisivas que Verón dio al término del partido, donde prefirió mantener la ironía al afirmar que solo había felicitado al árbitro por su labor. El expediente ya se encuentra en manos del Tribunal de Disciplina de la AFA para determinar los pasos a seguir. La situación de Verón resulta particularmente comprometida por contar con el antecedente de una suspensión de seis meses recibida en 2025, lo que podría derivar en una inhabilitación federativa prolongada y severas multas económicas para la institución.