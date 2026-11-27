Claudio “Chiqui” Tapia le otorgó a Luis Fabián Artime la copa del Torneo Regional 1985/86 durante la Asamblea General Ordinaria. Con este reconocimiento, el Pirata suma una nueva estrella oficial a sus vitrinas y alcanza dos títulos nacionales junto al Apertura 2026.

El presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia le entregó a Fabián Artime, titular de Belgrano de Córdoba, el trofeo del Regional 1985-86 ganado por el "Pirata", a 40 años de la histórica consagración

A cuatro décadas de una de las conquistas más importantes de su historia, Belgrano de Córdoba recibió finalmente el trofeo que le debía la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El reconocimiento se concretó durante la Asamblea General Ordinaria realizada en la sede de Pilar, donde el presidente del organismo, Claudio “Chiqui” Tapia, le entregó la copa a su par del club cordobés, Luis Fabián Artime.

Se trata del Campeonato Regional 1985/86, un certamen que tuvo carácter oficial y que había consagrado al Pirata como campeón invicto. La entrega del trofeo llegó 40 años después de aquella campaña y permitió saldar una deuda histórica con la institución de Alberdi.

Con esta validación, Belgrano suma dos títulos nacionales de AFA en su historia, junto con el Torneo Apertura 2026, en un año especialmente significativo para el club. Además, queda reconocido como el primer equipo de la provincia de Córdoba en conquistar un campeonato nacional organizado por la casa madre del fútbol argentino.

Tapia confirmó la distinción a través de sus redes sociales. “Durante la Asamblea General Ordinaria, se le hizo un reconocimiento muy especial y entrega del trofeo a Belgrano, por motivo de su consagración en el Torneo Regional 1985-86, última edición de este certamen que organizó el Consejo Federal de AFA”, expresó el dirigente. Y agregó: “Después de muchos años, el pueblo Pirata podrá exhibir la merecida copa en sus vitrinas. ¡Felicitaciones!”.

Desde Belgrano también difundieron un comunicado en el que destacaron la importancia de aquella conquista, que reunió a 106 equipos de las 23 provincias argentinas y otorgó una plaza para disputar la Liguilla Pre-Libertadores.

A cuatro décadas de la consagración del Campeonato Regional 85/86, el "Pirata" recibió el reconocimiento por un título histórico que lo convirtió en el primer campeón nacional del fútbol cordobés. X.com

La competencia se desarrolló en una etapa de transición del fútbol argentino, después de la desaparición del Campeonato Nacional y antes de la consolidación del Nacional B. El torneo puso en juego un título oficial de campeón y la posibilidad de acceder a la instancia clasificatoria para la Copa Libertadores.

La campaña que hizo historia

El equipo dirigido por Tomás Rodolfo Cuéllar construyó una campaña invicta. Disputó 12 partidos, consiguió nueve victorias y tres empates, convirtió 34 goles y recibió 14. De esta manera, coronó un ciclo extraordinario que también incluyó los títulos de la Asociación Cordobesa y el Campeonato Provincial, además de una racha de 40 encuentros consecutivos sin derrotas.

La definición fue ante Olimpo de Bahía Blanca. En el encuentro de ida, disputado el 13 de abril de 1986 en el estadio Roberto Carminatti, Belgrano se impuso por 3-1, con dos goles de Juan José López y otro de Germán Martellotto.

La revancha se jugó el 20 de abril en un Gigante de Alberdi colmado. Allí, el Pirata volvió a ganar, esta vez por 3-2, con dos tantos de Edgardo Parmigiani y uno de Martellotto. El resultado global fue 6-3 y desató el festejo de los hinchas cordobeses.

Aquella consagración tuvo un valor adicional: convirtió a Belgrano en el primer club de Córdoba en conseguir un título nacional de AFA y le permitió disputar la Liguilla Pre-Libertadores, donde posteriormente quedó eliminado frente a Newell's.

Cuatro décadas después, la copa finalmente llegó a las vitrinas del club. Una deuda histórica que se resolvió en un año en el que Belgrano volvió a celebrar un campeonato y amplió oficialmente su palmarés.