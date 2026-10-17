Boca ya sabe cuándo y dónde jugará contra Banfield por la semifinal de la Copa Argentina + Agregar ámbito en









La organización confirmó que el partido será el sábado, a las 19, en el estadio Malvinas Argentinas, en plena fecha FIFA. El ganador se medirá en la final con Atlético Tucumán o Platense.

. El Xeneize llegó a esta instancia tras vencer 3 a 2 a Racing en Rosario.

La organización de la Copa Argentina confirmó este sábado la sede y el horario de la semifinal entre Boca y Banfield: el partido se jugará el sábado 14 de noviembre, a las 19, en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. La fecha había sido anunciada por la AFA a principios de octubre, pero faltaba definir dónde y a qué hora. Para la sede se habían mencionado dos alternativas: Mendoza y el estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba.

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Será el primer partido de esta edición que se juegue en el Malvinas Argentinas. El Xeneize llegó a esta instancia tras vencer 3 a 2 a Racing en Rosario, mientras que el Taladro eliminó a Deportivo Riestra por penales, 7 a 6, luego de empatar 1 a 1 en los 90 minutos. Para Banfield, además, será su debut en ese estadio por el torneo.

Todo confirmado para el duelo entre @CAB_oficial y @BocaJrsOficial #CopaArgentinaAXIONenergy #NuestraCopa https://t.co/33DQ20gQTt pic.twitter.com/IbLtHqLRHg — Copa Argentina AXION energy (@Copa_Argentina) October 17, 2026 Una semifinal en fecha FIFA El encuentro coincide con la ventana internacional, que se desarrolla entre el 9 y el 17 de noviembre. Por eso, Rodolfo Arruabarrena podría perder hasta seis futbolistas por convocatorias a sus selecciones: Álvaro Montero, Leonel Flores, Miguel Merentiel, Lautaro Blanco, Leandro Lozano y Carlos Palacios. Su disponibilidad dependerá de las decisiones de cada selección.

La fecha llega después del Superclásico con River, previsto para el 1 de noviembre, y de la serie de Copa Sudamericana ante Vasco da Gama, cuya revancha se juega el 20 de octubre. El calendario de Boca incluye además partidos por el Torneo Clausura en medio de esas competencias.

La otra semifinal la disputarán Atlético Tucumán y Platense el miércoles 28 de octubre, en el estadio Padre Ernesto Martearena, de Salta. El ganador de la llave entre Boca y Banfield enfrentará al vencedor de ese cruce en la final, programada para el miércoles 2 de diciembre, con sede y horario todavía por definir. La Copa Argentina otorga un cupo para la Copa Libertadores 2027.