Recopa Sudamericana: ya hay fecha para el duelo entre Boca y Palmeiras + Agregar ámbito en









El duelo enfrentará a dos tendencias: la de los equipos argentinos de quedarse con la Sudamericana y la de los brasileros, que son nueva hegemonía en la Libertadores.

Boca y Palmeiras se enfrentarán en febrero.

Habrá definición regional entre miembros de la Scaloneta: el Boca de Paredes jugará contra el Palmeiras de López y Giay, que se coronó como flamante campeón de la Copa Libertadores al derrotar a Estudiantes de La Plata 1 a 0. Apenas finalizó la definición continental, Conmebol informó el calendario de la Recopa Sudamericana.

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La fecha dispuesta para la gran final sudamericana es el miércoles 17 de febrero del 2027, cuando se juegue el partido de ida en "La Bombonera". Una semana más tarde, el miércoles 24 de febrero, Boca viajará a San Pablo para el partido de vuelta en el estadio del "Verdao". Si bien coincidirá con la Fase II de la Copa Libertadores, ambos equipos ya están clasificados a etapa de grupos.

La particularidad es que Boca Juniors es el equipo que más veces salió campéon de este certamen, con cuatro trofeos (1990, 2005, 2006 y 2008) y un subcampeonato (2004). El Palmeiras lo ganó en la edición 2022 y perdió en la definición contra Defensa y Justicia en el 2021. El duelo puede volver a equilibrar la balanza entre países, dado que los conjuntos brasileños llevan 13 Recopas, contra 12 de los argentinos.

Palmeiras consiguió su cuarta Libertadores. Las hegemonías en cada copa El título de Boca Juniors en la edición 2026 de la Copa Sudamericana, con un contundente triunfo contra Atlético Mineiro por 2 a 0 en Barranquilla, profundizó la hegemonía de los clubes argentinos en esta competición internacional.

Desde su lanzamiento en el año 2002, los equipos argentinos ganaron 12 de las 25 ediciones, con Boca Juniors (campeón del 2004, 2005 y 2026) como el equipo más campeón de la competición, seguido por cinco conjuntos con dos trofeos: Liga de Quito, Lanús, Independiente, Athletico Paranaense e Independiente del Valle. Brasil es el segundo país con más campeonatos de la Sudamericana (5) y con más subcampeonatos (10).

Además de volver a levantar el título tras 21 años, el triunfo de Boca provocó que se extienda la racha de tres títulos consecutivos de equipos argentinos: Racing en el 2024 (derrotó 3 a 1 al Cruzeiro) y Lanús en el 2025 (le ganó por penales a Atlético Mineiro). Previamente, dos equipos ecuatorianos lo habían ganado de forma seguida: Independiente del Valle en el 2022 y Liga de Quito en el 2023. En la Copa Libertadores, está ocurriendo la tendencia opuesta: con este título, Brasil se convirtió en el país con más campeonatos, con 26 contra 25 de los argentinos, cuyo último ganador fue River Plate en el 2018. A partir de allí, los equipos brasileros se coronaron en ocho ediciones consecutivas, de las cuales tres fueron para Palmeiras, que con la edición 2026 emparda a Flamengo como tetracampeón. Independiente (7 títulos), Boca (6) y el uruguayo Peñarol (5) son el podio de los más ganadores.