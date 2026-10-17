Leonel Flores rompió el silencio tras la polémica por un video viral y pidió disculpas a los hinchas de Boca

El delantero se refirió a las imágenes que circularon en redes sociales, en las que apareció junto a Ayrton Costa durante una videollamada con otra mujer. Tras el triunfo por 2-1 ante Talleres en la Bombonera, reconoció su error.

El futbolista de Boca Juniors, Leonel Flores , habló públicamente este viernes sobre la controversia que generó la difusión de un video en redes sociales y pidió disculpas tanto a los hinchas del conjunto xeneize como a su pareja, Camila Espinosa . El juvenil de 19 años protagonizó una videollamada junto a su compañero Ayrton Costa con una joven, cuyas imágenes se viralizaron durante los últimos días.

Luego de la victoria del equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena frente a Talleres de Córdoba , el delantero decidió referirse al episodio ante los medios de comunicación y reconoció que su comportamiento fue inapropiado.

“Le quería pedir disculpas a la gente de Boca por eso que es extrafutbolístico. Es algo que no se hace. Lo que me tenían que decir internamente ya me lo dijeron. También le quería pedir disculpas públicamente a mi novia, porque esas cosas no se hacen”, manifestó el atacante.

Además, Flores buscó dejar en claro que la situación no modificó su compromiso deportivo con la institución, que atraviesa una etapa determinante de la temporada y mantiene sus aspiraciones en diferentes competencias.

“Quería hacerlo público para que todos sepan que estoy más metido que nunca acá en el club y quiero lo mejor para Boca”, aseguró el delantero. Al ser consultado sobre las repercusiones dentro del vestuario, evitó profundizar en las conversaciones con sus compañeros, aunque confirmó que el tema se trató internamente.

Cómo fue el video de Leonel Flores y Ayrton Costa que desató la polémica en Boca

El episodio comenzó a tomar repercusión el miércoles 14 de octubre, cuando una usuaria de X identificada como Agos (@WeLoveThatShit_) difundió un fragmento de una videollamada en la que participaron Leonel Flores y Ayrton Costa.

Las imágenes se viralizaron apenas un día después de la derrota de Boca por 1-0 frente a Vasco da Gama, en la Bombonera, correspondiente al partido de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana.

Las imágenes se viralizaron apenas un día después de la derrota de Boca por 1-0 frente a Vasco da Gama, en la Bombonera, correspondiente al partido de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana.

Durante la conversación, la joven mencionó a Camila Espinosa, novia del delantero xeneize. Ante esa referencia, ambos futbolistas reaccionaron con sorpresa y respondieron de manera irónica, preguntándose quién era la persona mencionada.

Un día después, el jueves 15, la usuaria explicó que la conversación ocurrió durante una transmisión realizada mediante OmeTV, una plataforma que permite establecer videollamadas con personas desconocidas.

De acuerdo con sus referencias, el intercambio se habría producido el 8 de octubre, antes del enfrentamiento entre Boca y el conjunto brasileño. En esa misma jornada, la joven compartió una publicación del futbolista junto a su pareja y escribió: “Son de manual”.

La circulación del material generó cuestionamientos hacia Flores en un contexto deportivo complejo para el equipo de Arruabarrena, que afronta compromisos decisivos tanto en el plano local como internacional.

La derrota frente a Vasco da Gama significó el final de una racha de 17 partidos sin perder, mientras que la lesión de Leandro Paredes, quien sufrió un desgarro durante el encuentro contra Instituto, obligó al cuerpo técnico a modificar su planificación.

En ese escenario, el conjunto xeneize busca mantenerse competitivo en el Torneo Clausura, la Copa Argentina y la Copa Sudamericana. El próximo martes deberá visitar Brasil con la obligación de revertir la desventaja ante Vasco para conseguir la clasificación a la final del certamen continental.

La advertencia de Arruabarrena sobre la exposición de Leonel Flores

La controversia se produjo pocas semanas después de uno de los momentos más importantes en la carrera de Leonel Flores, quien debutó con la Selección argentina el pasado 30 de septiembre.

El delantero de 19 años tuvo su estreno internacional durante la goleada por 4-0 frente a Bolivia, disputada en el estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba. Ingresó a los 35 minutos del segundo tiempo en reemplazo de Exequiel Palacios y participó de la jugada que terminó con el cuarto tanto, convertido por José Manuel López.

Su crecimiento futbolístico también generó una mayor exposición pública, una situación sobre la que el entrenador de Boca ya manifestó su preocupación semanas atrás.

Después de la victoria por 3-0 contra Unión, partido en el que Flores convirtió dos goles, Rodolfo Arruabarrena destacó el rendimiento del juvenil y la manera en que aprovechó sus oportunidades dentro del primer equipo. Sin embargo, también remarcó la importancia de acompañarlo durante esta etapa de su carrera.

“Es difícil para él por todo lo que genera en redes sociales”, expresó el director técnico, quien consideró fundamental aconsejar al delantero para que pudiera continuar su desarrollo deportivo sin que la presión externa afectara su rendimiento.

En aquella conferencia de prensa, Arruabarrena también reveló que el futbolista residía en Béccar y necesitaba aproximadamente una hora y media para trasladarse hasta los entrenamientos.

Por ese motivo, el entrenador planteó la posibilidad de que Flores se mudara a Puerto Madero, con el objetivo de reducir los tiempos de viaje hacia el predio de Ezeiza y mejorar sus períodos de descanso.

La reciente polémica volvió a poner el foco sobre la exposición del juvenil fuera de las canchas, mientras Boca intenta concentrarse en sus próximos compromisos y sostener sus posibilidades de conquistar los títulos que disputa.