Boxeo: Tyson Fury vs Oleksandr Usyk unificarán los 4 títulos mundiales de los pesos pesados

"Mi objetivo era ser campeón del mundo invicto de los pesos pesados y derrotar a Wladimir Klitschko. Todo lo demás, es un plus", aseguró. "Después de haber ganado a Klitschko (en 2015), ni siquiera quería seguir boxeando", agregó Fury.

En aquel momento hizo una pausa de dos años. "Subí mi Everest, cumplí de golpe los dos grandes objetivos de mi vida: vencer a Klitschko y convertirme en campeón del mundo", continuó el británico.

"No tenía nada más que demostrar y me dije: 'Si vuelvo, quiero acumular la mayor cantidad de dinero posible y disfrutar de cada instante'. Y es exactamente lo que he hecho", añadió.

"Convertirme en campeón del mundo indiscutido unificando los cinturones sería un plus y lo tomo sin problema. De la misma manera que tomaría un millón de dólares si me los dan", añadió Fury. "Pero no espero eso, nunca he esperado estar en esta posición".

El diferencial de la pelea del sábado pasará por la oportunidad histórica de conquistar todos los cinturones de campeón. "Hay tantos cinturones en juego y nada compite con eso", afirmó Fury el mes pasado en directa contradicción con sus últimas declaraciones.

"Es la pelea de la era, nada puede compararse con eso. Ni un show de lucha, ni una pelea de crossover, ni boxeo en YouTube, nada", sentenció.