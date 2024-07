El abogado del creador de "Fútbol Libre" aseguró que "no tuvo ningún tipo de ánimo de lucro"

El letrado habló con MDZ Radio, donde explicó la postura de los abogados del joven para pedir su liberación: "Nosotros hicimos saber que no había riesgos de entorpecer la investigación ni mucho menos de fuga . Él tiene arraigo de toda la vida en la Ciudad de Mendoza, vive junto a su familia. El Juzgado de Garantías número 4 de San Isidro compartió nuestros lineamientos en el sentido de que la detención de Ezequiel no tenía sentido ".

Además, Madeo Facente profundizó en que su defendido no obtuvo rédito económico alguno: "Quedó muy claro que Ezequiel no ha obtenido en absoluto ningún tipo de recompensa económica por esta cuestión, así que, según interpretamos nosotros, no está configurado el tipo penal que se le endilga. No ha tenido ningún tipo de ánimo de lucro. Por el contrario, lo hacía más bien como un hobby"