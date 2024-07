El Gobierno oficializó la creación del Consejo de Mayo: cómo estará conformado

A su vez, por el organigrama establecido por el Gobierno, Francos también será el encargado de presidir el cuerpo.

Según pudo saber Ámbito, en Casa Rosada creen que el representante del sector empresario "debería salir del Grupo de los Seis", y el de los gremios "probablemente Gerardo Martínez", secretario general de UOCRA.

Consejo de Mayo: cuál será su función

Durante su extenso discurso en Tucumán la semana pasada, Javier Milei había anunciado la creación de un "Consejo de Mayo", cuya función será "traducir cada uno de los incisos" del Pacto de Mayo a "legislación efectiva" que se enviará al Congreso.

Al anunciar su creación, mandatario sostuvo: "No puede haber causa legítima para oponerse a la a sagrada tarea de reconstruir la Nación. No hay especulación ni ambición que justifique el empobrecimiento de nuestra Nación. Por eso, quiero anunciar hoy, no sólo que vamos a seguir trabajando para que el acuerdo de Mayo sea una realidad de Argentina, sino que además, el Poder Ejecutivo creará el Consejo de Mayo".