Patricia Bullrich adelantó que hará campaña por el Gobierno en 2025 y diferenció a Milei de Mauricio Macri: "Javier va a fondo"

En esa oportunidad, la ministra volvió a polemizar con respecto a la postura independiente de la agrupación que lidera el expresidente y no dudó en asegurar que el votante que se referenciaba con las ideas republicanas hoy acompaña al Gobierno.

Patricia Bullrich aseguró que La Libertad Avanza ya absorbió a los votantes del PRO: "Ya están"

“¿Hay peligro de que La Libertad Avanza absorba al PRO y a todos sus votantes?”, le consultaron a la funcionaria de Seguridad durante una entrevista con el canal EDA TV. “Ya están. Porque yo soy parte de PRO y estoy en el Gobierno. Y los votantes nos están acompañando”, aseguró.

“Nosotros tomamos una decisión y yo como perteneciente a Pro tomé una decisión, como candidata a presidenta de Pro, que fue apoyar a Javier Milei, comprometernos con un gobierno de cambio en contra de lo que podía ser la continuidad del peronismo, del populismo o de Massa. Eso es lo que importa”, resaltó Bullrich.

Con respecto a su vínculo con Macri, dijo no tener “ni mejor ni peor relación de la que tenía antes”, pero aclaró sus diferencias: “No me gusta es que haya un intento de decir ‘estamos en la oposición’. No. Nosotros nos comprometimos con 6,2 millones de votantes, les dijimos: ‘Acompañen a Javier’. Y ahora no lo podemos dejar en la mitad del río. Esa es mi convicción. Ese es quizás el debate que estamos dando”.

Patricia Bullrich sobre Javier Milei y Mauricio Macri: "Javier va a fondo, no tiene marcha atrás"

Al mismo tiempo, recalcó que el compromiso con los votantes de Milei “no es mío personal” sino del partido en sí. “Yo le pedí a 6,2 millones de personas que voten a Javier Milei, así que tengo un compromiso de millones de personas y nuestra suma fue matemática. Los votos de Javier más los votos de Patricia, para decirlo en términos de lo que fue electoralmente, se sumaron”, afirmó.

A continuación, se animó a realizar una comparación entre el actual mandatario y el expresidente. “La diferencia es que Javier Milei, sin entrar en una disputa con Mauricio Macri, va a fondo, no tiene marcha atrás. El primer día yo le dije ‘voy contra los piquetes’ y ‘vamos’. Nunca me dijo ‘ojo, tené cuidado’”, agregó.

Con respecto a la campaña electoral de las elecciones legislativas del 2025, la ministra de la actual administración despejó las dudas. “Yo soy parte del Gobierno y voy a trabajar para que el Gobierno tenga más diputados, más senadores; para que tenga más poder político y le vaya bien en la gestión”, aclaró.