Cierra el mercado de pases pero algunos equipos podrán seguir incorporando: por qué y hasta cuándo

El mercado de pases del fútbol argentino tiene su cierre formal este viernes, aunque no para todos los equipos . Es que, si bien se determinó que el 31 de enero se cierra la ventana de traspasos en la Liga Profesional , existe una posibilidad para seguir incorporando hasta el 12 de marzo .

Los cinco grandes del futbol argentino.png Los equipos del fútbol argentino podrán seguir incorporando hasta el 12 de marzo. Archivo

Boca quiere cerrar la llegada de Leandro Paredes

Leandro Paredes es la gran obsesión de Boca para cerrar un mercado de pases completo, y este viernes 31 de enero es el día clave para determinar si cerrará la llegada del mediocampista. Es que, si bien el libro cierra el próximo lunes para Italia, la Roma tendrá muy poco tiempo para reemplazarlo si concretan su salida.

Igualmente, desde la institución xeneize confían en que, si no es ahora, la incorporación del campeón del mundo se dará en junio, cuando termine su contrato con el equipo italiano. Pero más allá del optimismo, están atentos a una fecha que podría ser clave para el transcurso de las charlas.

La partida a préstamo por 18 meses de Mauricio Benítez a Royal Antwerp de Bélgica le darían al xeneize la prórroga hasta marzo para incorporar más refuerzos, siempre y cuando vengan desde el exterior.

La advertencia de Marcelo Gallardo: "No cerramos el mercado de pases"

El director técnico de River Plate, Marcelo Gallardo, aclaró que el elenco de Núñez continuará activo en el mercado de pases. "Tenemos un plantel numeroso. No vamos a dar por cerrado el mercado, ni nada. Hasta que no termine, no lo voy a garantizar. Veremos qué posibilidades se pueden presentar", resaltó Gallardo en conferencia de prensa.

El "Muñeco" explicó que está muy contento con plantel que armó para la próxima temporada del fútbol argentino, la Copa Libertadores de América y el Mundial de Clubes.

El entrenador del "Millonario" dejó en claro su mirada sobre el regreso de los futbolistas que tuvieron un pasado exitoso en el club: "Repatriamos muchos jugadores con sentido de pertenencia, que conozco muy bien y están en una buena edad".

El DT agregó: "Hay una expectativa de que eso se traduzca en el rendimiento. Queremos armar el mejor plantel posible con el mejor equipo posible".