Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto con Alpine: cómo sigue el calendario de la Fórmula 1

colapinto-va Colapinto llega a Budapest tras finalizar decimonoveno en Bélgica, resultado condicionado por la pérdida de competitividad del Alpine A525 cuando se secó la pista tras las intensas lluvias en Spa-Francorchamps. Foto: El Gráfico

"Creo que las dos paradas que hicimos no nos ayudaron. Perdí varios puestos por la parada que no pude recuperar", precisó el piloto argentino en zona mixta luego de terminar la carrera. Y remarcó: "Fue una carrera dura. El aire sucio cuando salí con la goma lisa me costó un poco".