Marita Ahumada, geóloga: "La industria minera tiene que dejar de ser política partidaria"

Marita Ahumana Mendoza Senado La geóloga y ex líder de los empresarios mineros mendocinos dijo que la minería tiene mucho que "aportar desarrollo industrial moderno", con "alto impacto económico para la diversificación económica" de las provincias.

Cambio positivo en la Comisión Hidrocarburos, Energía y Minería

En diálogo con este medio, Marita Ahumada consideró que haber recibido la invitación de la presidente de la Comisión de Hidrocarburos, Energía y Minería mendocina “es un avance muy muy grande en cuanto a la apertura y a la disposición de los legisladores para conocer los fundamentos básicos, técnicos, mínimos, en torno a la minería metalífera”.

En ese sentido, la geóloga destacó el cambio producido en la Comisión, que en la actualidad la preside la senadora Jessica Laferte, que es del Departamento de Malargue del Sur de Mendoza, donde está comenzando a abrirse la prospección y la exploración para proyectos mineros. Anteriormente presidía la comisión el senador Ernesto Mancinelli, que era productor apícola marcadamente antiminero, siendo para la geóloga “un contrasentido”.

Ahumada consideró ante Energy Report que hay un cambio muy importante. “No solo en cuanto a la percepción de la comunidad, sino a esta apertura que han tenido los senadores, que es valiosísima, porque ellos, de acuerdo a la ley 7.722, tienen que hacer una ratificación legislativa de proyectos mineros que son marcadamente científicos y técnicos, no son de su área de incumbencia, por lo que ¿cómo pueden votar algo desconociéndolo? ¿Cómo pueden aprobar o rechazar si no tienen el mínimo parámetro de dónde agarrarse?", se preguntó.

La especialista destacó que esta actitud de los senadores, que habla “de una gran responsabilidad, hay una madurez y ahora espero poder llegar a la Cámara de Diputados, porque ya que ellos tienen la gran responsabilidad de, como decía recién, aprobar o rechazar un proyecto minero, en este caso, y metalífero, o por ejemplo, no sólo para la prospección-exploración, sino para la operación, la explotación, que es lo que se viene ahora con PSJ Cobre Mendocino”.

Ahumada hizo hincapié en que “necesitamos que sea responsable y no siga hablando de megaminería cuando es un término que fue inventado por los opositores a la industria minera y no existe”, donde técnicamente se caratula como “minería de gran escala, de mediana, de pequeña escala, minerales de primera, segunda, tercera categoría, rocas de aplicación, áridos, pero no existe megaminería”, por lo que consideró que “esta responsabilidad que veo en la Cámara de Senadores es realmente para el aplauso y para imitar”.

Un mensaje contundente ante los senadores

La referente minera enfatizó ante la Comisión que “comunicar e informar sobre la industria minera frente a los distintos estamentos sociales es uno de los objetivos desde que se involucró en la actividad”.

Marita Ahumada minería desarrollo Marita Ahumada explicó los lineamientos básicos de la minería, cómo es el ciclo o las etapas de la industria, cuáles son los controles, la legislación, entre otros temas.

Allí contó que lleva 25 años trabajando en el sector, y con su experiencia a cuestas manifestó que “la industria minera tiene que dejar de ser política partidaria para pasar a ser política de Estado”, donde remarcó que “tenemos muchos datos científicos y técnicos que han sido desoídos para guiarse principalmente Mendoza, Chubut, La Rioja y otras provincias en este no a la minería, en todos estos mitos que se han ido creando a través del tiempo”.

Ahumada no dudó cuando enfatizó la importancia que tiene la minería en general -y en Mendoza en particular- por ser un q; valorando, respetando y apoyando a todos los integrantes de su matriz productiva, para generar valor agregado a la riqueza natural mendocina invirtiendo y aportando conocimiento para producir las rocas y minerales necesarios para cubrir las demandas locales para la construcción y materia prima de otras industrias, y generar exportaciones para beneficios de la provincia y el país”.

Minería en Mendoza: mucho trabajo a realizar

En cuanto al futuro de la minería en Mendoza, Ahumada sostuvo ante Energy Report que “todavía falta mucho trabajo de educación en cuanto a aspectos básicos de la geología y de la minería, de información a nivel masivo y comunicacional”, y, aunque elogió que “se nota un cambio en la percepción, y una maduración del tema”, remarcó que “siguen estando los grupos radicalizados, los grupos que tienen esta marcada postura, sin querer escuchar, sin querer abrirse al diálogo y sin querer trabajar, aunque sea desde el disenso”.

Comisión de Hidrocarburos, Minería y Energía del Senado de Mendoza La senadora Jésica Laferte convocó a Marita Ahumada mostrando una nueva apertura del Senado mendocino hacia la minería

En este marco, diferenció a las organizaciones que se basan en lo ambiental, con aquellas que se manifiestan de una manera violencia, agresiva y con instalación de mitos. “Necesitamos los controles, necesitamos el cuidado ambiental, no solo la minería, todas las industrias lo necesitan, pero que eso, que una posición extrema de cuidado del ambiente no desbalancee el equilibrio que tiene que haber entre el desarrollo económico que puede traer aparejado la industria minera y también todas las normativas, protocolos, legislación que trae la minería en pos del cuidado ambiental, porque si no, no estamos favoreciendo el desarrollo y la minería trabaja apuntando al desarrollo sostenible de las localidades y las regiones donde se desarrolla”.

Por último, remarcó ante este medio que “la cuestión económica en Mendoza está bastante grave, tenemos más del 50% de pobreza y esta situación genera que la minería sea una oportunidad más, sea otro de los pilares del crecimiento económico, pero necesitamos esta responsabilidad de todos, de las empresas, del sector gubernamental y de las comunidades”, donde el periodismo “también es fundamental”.

En ese aspecto, destacó el cambio con periodistas, que "se han puesto a estudiar, que nos han llamado, que se han informado, que están trabajando correctamente”.

“Estamos en una nueva oportunidad y los mendocinos en este momento podemos dar un debate un poco más maduro, más serio, para poder garantizar el desarrollo de una minería que trabaje sosteniblemente y que se den beneficios para todos, que desarrolle las empresas locales”, concluyó.