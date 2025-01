Cuánto va a ganar Franco Colapinto en Alpine: los detalles del millonario contrato

El ingreso de Franco Colapinto al equipo Alpine de Fórmula 1 marca un paso clave en su carrera. Tras destacarse en categorías menores y un breve paso por Williams , el joven de Pilar se suma a la escudería francesa como piloto de reserva bajo un contrato multianual. Este acuerdo no solo demuestra la confianza en su talento, sino que también abre la puerta a un futuro como piloto titular.

Aunque muchos de los detalles del acuerdo no fueron revelados oficialmente, su manager, María Catarineu, brindó información importante durante una entrevista. "Williams cedió a Franco por cinco años a Alpine", explicó, y añadió: "Entiendo que, si otro equipo aparece interesado por Franco en ese plazo, sería una negociación entre Alpine y el otro equipo". Además, indicó que Alpine cubrirá el sueldo de Colapinto durante el contrato, cifra que aun no se conoce oficialmente, si bien hubo rumores sobre sumas millonarias involucradas en la transferencia, la mánager prefirió no confirmar cifras específicas.