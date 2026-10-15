Del enojo a las disculpas: el descargo de Lisandro Martínez para apagar la polémica en el Manchester United

El defensor del Manchester United fue el designado para ponerse delante del micrófono luego de una dura derrota por Champions League. Criticó el armado del plantel y varios referentes del equipo inglés lo atacaron. Para calmar esta situación, decidió subir un texto en sus redes sociales explicando lo ocurrido.

El comunicado de Lisandro Martínez tras sus dichos en la derrota por Champions League con el Manchester United.

Lisandro Martínez fue uno de los pocos jugadores del Manchester United que hablaron luego de la derrota del martes por 2 a 0 frente el Atlético de Madrid , en la UEFA Champions League . Después de que sus comentarios se tergiversaron, decidió subir un comunicado en su cuenta de Instagram .

En el anochecer del miércoles, Martínez publicó en sus historias: “Tras todo lo que se ha dicho sobre mis comentarios de ayer, quiero compartir algunas reflexiones sobre lo que dije y cómo me siento. Después del partido, hablé desde la rabia y la frustración por no haber conseguido el resultado que todos deseábamos. Quienes me conocen saben cómo vivo el fútbol: con pasión, compromiso y un enorme deseo de ganar ”, comenzó.

El ex Newell´s y Defensa y Justicia se retiró del Estadio Metropolitano con un enojo indisimulable y hasta tartamudeaba al hablar para contener las palabras. Aún así, soltó: “ La actuación de hoy fue muy pobre, muy pobre . Tengo que controlarme mucho… Hicimos una temporada fantástica el año pasado y ahora esperamos más de la directiva, que traigan más jugadores para competir ”, aseguró en diálogo con CBS Sports después del duelo.

Lisandro Martínez, halagado por dar la cara por una gran parte de los hinchas, pero criticado por los ídolos del club.

Ante esto, varias leyendas de los “Reds Devils”, como Rio Ferdinand o Wayne Rooney, salieron a criticarlo y Lisandro intentó explicarse: “ Mis palabras reflejan lo que siento y cuánto deseo ver a este club compitiendo por los títulos más importantes. Esos altos estándares forman parte de mi visión del fútbol y de la responsabilidad que conlleva vestir esta camiseta”, confesó.

Y agregó: “ Cuando hablo de querer más, me refiero a la ambición que todos debemos tener como parte de este club : seguir creciendo, fortalecernos y contar con todo lo necesario para competir al más alto nivel. Son exigencias que debemos aplicarnos todos, empezando por mí mismo ”.

En el partido frente al “Atleti”, el guelayo fue elegido por varias casas de estadísticas como el mejor jugador del conjunto de Manchester. Quitando los datos, también se mostró como uno de los que menos pudor le tenía a pelearse con los adversarios, hasta con su amigo y compatriota Cristian “Cuti” Romero, demostrando que era un partido que había que tomárselo con suma importancia.

El comunicado, en inglés, de Lisandro Martínez.

Cerrando con su comunicado, Martínez escribió: “Creo en mis compañeros, en nuestro entrenador y en todos los que trabajan para impulsar al club. Estoy convencido de que el camino a seguir es continuar trabajando juntos, con ambición y compromiso. Mi objetivo ha sido el mismo desde el primer día: ganar, competir al máximo nivel y darlo todo por este escudo”, concluyó el defensor.

El diálogo de Lisandro Martínez con la dirigencia del Manchester United

Luego de su comunicado y el pedido de disculpas del argentino, el zaguero de 28 años volvió a subir un comunicado a su cuenta de Instagram contando que pudo hablar con la dirigencia y que todo se acordó en buenos términos para continuar por el mismo camino.

Lisandro Martínez y un acuerdo con la dirigencia.

En él, expresó: "Nuestro club está en su mejor momento cuando estamos todos unidos, y reconozco que mis palabras en ese momento no ayudaron a eso. Sé que cada una de las personas en el Manchester United está haciendo todo lo posible para alcanzar nuestra ambición compartida: traer el éxito que este club y sus aficionados merecen. Con esta situación ya dejada atrás, estamos totalmente enfocados en ganar juntos", concretó.

Qué partidos se le viene a Lisandro Martínez

Luego de esta polémica, el Manchester United no informó ninguna sanción disciplinaria y se espera que siga encabezando la alineación titular en los próximos partidos. El más venidero será este domingo a partir de las 10 horas (horario Argentina) frente al Leeds United, de visitante.

Lisandro Martínez, en busca de volver a levantar un trofeo con el United. NA

Después, a mitad de semana, tendrán que reponerse rápidamente de este suceso y se enfrentarán al Como 1907, de Nico Paz y Máximo Perrone, por la tercera fecha de la fase de liga de la Champions, el próximo miércoles.