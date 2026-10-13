Duras derrotas y victorias sorpresivas: el rendimiento de los argentinos en la Champions League + Agregar ámbito en









La máxima competición internacional puso en marcha su segunda jornada y varios argentinos se destacaron en sus clubes. Entre ellos, un euro pibe marcó un hat-trick para darle la victoria a su equipo ante un grande histórico del viejo continente.

Lautaro Martínez marcó un doblete, pero no pudo darle el triunfo al Inter por la Champions League. Conoce quién metió el hat-trick.

La segunda fecha de la fase de liga de la UEFA Champions League se puso en marcha durante la tarde de este martes y siete argentinos sumaron minutos con sus equipos. Uno de ellos, Nicoló Tresoldi –quien nació en Italia y su madre es argentina– convirtió un hat-trick y le dio la victoria a su equipo.

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Por otro lado, el miércoles cerrarán la jornada el Liverpool de Alexis Mac Allister, que se enfrentará al Lask (13.45 horas); el Manchester City de Enzo Fernández, que jugará frente al PSG (16hs); el Como 1907 de Nico Paz y Máximo Perrone, cuando juegue versus el Feyenoord (13.45hs); y la Roma de los argentinos que tendrá un duro choque contra el Real Madrid (16hs).

Enzo Fernández y un duro partido frente al París Saint-Germain este miércoles por la tarde. El inter de Lautaro Martínez contra el Brujas de Nicoló Tresoldi Nicoló Tresoldi nació en Cagliari, se crió en Alemania y su mamá es argentina, por lo que todavía puede elegir en representar a uno de los tres países. Este martes se hizo noticia por convertirle un triplete al Inter de Milán y darle la victoria por 4 a 3 al equipo belga en el mítico estadio Giuseppe Meazza.

¡¡LA NOCHE SOÑADA PARA EL EUROPIBE!! TRESOLDI CAZÓ EL REBOTE, LA MANDÓ A GUARDAR Y SELLÓ SU HAT-TRICK ANTE INTER POR CHAMPIONS. ¡LOCURA! Toda la #UCL por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/Wl8pn0heKU — SportsCenter (@SC_ESPN) October 13, 2026 El tercer gol de Tresoldi. Lautaro Martínez, por su parte, no se quedó de brazos cruzados y pudo meter un doblete para descontar en el marcador, aunque no sirvió de mucho. El gol restante para los locales lo metió Ange-Yoan Bonny, mientras que el de la victoria para los visitantes lo hizo Romeo Vermant.

El Atlético Madrid de los argentinos frente al Manchester United de Lisandro Martínez La sorpresa en el Estadio Metropolitano fue la decisión del “Cholo” Simeone de incluir a Julián Álvarez en la partida titular. Además, Giuliano Simeone y el “Cuti” Romero también fueron titulares de los rojiblancos, aunque Juan Musso no pudo sumar minutos en la competencia. Por otro lado, Lisandro Martinez también comenzó de titular en los “Diablos Rojos”.

¡EL ATLETI DEJA KO AL UNITED! Grimaldo armó una gran jugada y Lookman la empujó en el rebote, para el segundo del Atlético de Madrid en el Metropolitano. Toda la #UCL por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/lfanzV5lCo — SportsCenter (@SC_ESPN) October 13, 2026 El gol de Lookman para sellar la victoria. Una vez en el partido, los albicelestes más destacados fueron los centrales. Tanto Romero como Martínez hicieron un partido correcto, aunque los locales se llevaron la victoria con goles de Pablo Barrios, al primer minuto, y Ademola Lookman en la parte final. El Villarreal de Juan Foyth y una importante victoria frente al Napoli Más allá de que el argentino Juan Foyth entró desde el banco de suplentes, debido a que arrastraba una lesión en los últimos entrenamientos, el “Submarino Amarillo” dio un gran golpe en la mesa y le ganó 3 a 1 al Napoli, en España. ¡GOLAZO URUGUAYO EN LA #CHAMPIONS! El charrúa Santiago Mouriño, ex Nacional, sacó un zapatazo hermoso y marcó este hermoso gol para Villarreal frente al Napoli. Toda la #UCL por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/QecYbkdqiO — SportsCenter (@SC_ESPN) October 13, 2026 El gol de urugayo Santiago Mouriño. Los italianos se adelantaron en el marcador con gol de Amir Rrahmani, aunque los locales se despertaron rápidamente y terminaron el primer tiempo con ventaja de uno en el marcador, gracias a los goles de Georges Mikautadze y el uruguayo Santiago Mouriño. Una vez con el exEstudiantes de La Plata en la cancha a partir del minuto 68, a los 86´ Tani Oluwaseyi sentenció el marcador.