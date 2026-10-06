El curioso corte de pelo que se hizo el Dibu Martínez para la despedida de Lionel Messi de la Selección argentina + Agregar ámbito en









El arquero albiceleste pasó por la peluquería unas horas antes del partido contra Benín y, con una sonrisa de par en par, mostró su nuevo y llamativo look.

El nuevo corte de pelo de Emiliano "Dibu" Martínez para la despedida de Lionel Messi de la Selección argentina. @Dani_ale_32

Emiliano Martinez se cortó el pelo antes del partido frente a Benín de una forma peculiar: se hizo el logo de Lionel Messi cerca de la nuca, a tan solo un par de horas de la despedida del astro nacional de la Selección argentina.

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El video propagado por Dany Ale, el peluquero oficial de los jugadores de la Albiceleste, muestra cómo le quedó la parte de atrás de la cabeza al “Dibu", quien le pidió que le haga un dibujo especial para un momento histórico, la “M” de Messi.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Dany Ale (@dany_ale_32) El arquero de la Selección nacional siempre fue muy expresivo sobre el cariño que le tiene al capitán, y en el último partido contra Burkina Faso también se refirió a la despedida de este martes: “Trataremos que lo disfrute lo máximo posible. Llenarlo de mimos, de besos y que sea feliz”, aseguró. Además, como si fuese poco, el lunes por la noche subió una publicación en Instagram con el enunciado “Último día con esta hermosa banda. Mañana a ganar y despedir al mejor”, acompañado de una foto con Messi y otra con todo el grupo.

La despedida de la “Pulga” se llevará a cabo desde las 20 horas, cuando comience el encuentro contra Benín, aunque los shows arrancarán a las 17.30 con la intención de generar un clima histórico. Además, luego de que el partido finalice cerca de las 22, habrá actuaciones de varios artistas, drones y fuegos artificiales para coronar la noche de la mejor forma.

Los cortes del Dibu y su marca registrada en ellos Si bien decidió hacerse una “M” en la nuca para la despedida de uno de los mejores jugadores de la historia, la realidad es que el “Dibu” ya hizo este tipo rebeldías en ocasiones anteriores.

Los looks del Dibu en la Selección. La primera vez que se lo vio fue en la previa del partido ante Australia por el Mundial de Qatar 2022, en el que se hizo la bandera Argentina en su parietal izquierdo. Luego, en 2023, se hizo una estrella en la nuca para celebrar la obtención de la tercera Copa del Mundo. En 2024 volvió a pintarse uno de los costados de su pelo para representar la celeste y blanca en la piel, mientras que la última vez fue en la cita mundialista de norteamérica, cuando antes de enfrentarse a Cabo Verde se volvió a pintar los colores de la bandera. Los jugadores que no estarán presentes en la despedida de Messi Mientras que nueve de los 26 campeones del mundo que no estuvieron convocados a la fecha FIFA dirán presentes, otros cinco tuvieron que quedarse en el país en donde juegan por pedido de sus clubes o por diferentes motivos Los jugadores que estarán ausentes. Nahuel Molina y Paulo Dybala no estarán por un pedido expreso de la Roma, Franco Armani no viajó porque jugará dentro de pocos días con Atlético Nacional, Alejandro "Papu" Gómez será comentarista para una cadena en Kuwait y Juan Foyth se quedó en España para continuar la rehabilitación de un problema físico.