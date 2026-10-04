Dibu Martínez sorprendió al revelar dónde quiere jugar y eligió al posible heredero de la 10 de Lionel Messi

Tras la goleada ante Burkina Faso, el arquero habló de su futuro, recordó el momento en que pensó dejar la Selección y anticipó la despedida del capitán.

Emiliano “Dibu” Martínez dejó varias definiciones después del triunfo 7-0 de la Selección argentina frente a Burkina Faso en el Monumental. El arquero habló sobre su futuro profesional, reveló un deseo que sorprendió por el lugar elegido, recordó por qué estuvo cerca de abandonar la Albiceleste y se refirió a la sucesión de Lionel Messi.

El actual jugador del Chelsea disputó parte del encuentro antes de ser reemplazado por Gerónimo Rulli. Aunque prácticamente no tuvo trabajo, valoró haber mantenido nuevamente la valla invicta: “Para mí es un orgullo tener el arco en cero, sea cual sea el rival” .

Antes de abandonar la zona mixta, Martínez se refirió al vínculo que mantiene con Mar del Plata y sorprendió al revelar un deseo para su futuro: “Siento mucho el cariño cada vez que voy y me gustaría ir a jugar a Mar del Plata algún día” , afirmó.

El arquero no aclaró si piensa hacerlo con la Selección argentina o si imagina vestir la camiseta de algún equipo de la ciudad. Antes de comenzar su carrera profesional, pasó por Urquiza, Talleres y San Isidro , hasta que posteriormente llegó a Independiente.

Martínez también se refirió a su presente en el seleccionado luego de haber puesto en duda su continuidad tras la derrota en la final del Mundial 2026. El golpe sufrido ante España lo llevó a evaluar su futuro , aunque finalmente decidió continuar.

“Me costó un tiempo para pensar, me dolió mucho perder la final del mundo. Intenté cambiar de club para renovarme mentalmente, lo conseguí, vine acá y fue lo mejor que hice porque me siento útil, rápido, bien. Al final tengo que representar a mi país, a mi familia, y tengo que hacerlo lo mejor posible”, explicó sobre su llegada al Chelsea.

Dibu eligió al posible heredero de la 10 de Messi

El arquero también habló sobre quién podría utilizar la camiseta número 10 cuando Messi deje definitivamente la Selección. Aunque reconoció que existen varios candidatos, ubicó a Nicolás Paz un paso por delante: “Hay muchos chicos, la verdad, que la pueden usar. Obviamente, eh, hasta el próximo fecha FIFA no creo que se use, la va a usar Leo, pero Nico va picando en punta”, sostuvo sobre el mediocampista que juega en Italia.

Messi vestirá la camiseta argentina por última vez este martes ante Benín en el Monumental, y Martínez anticipó cómo vivirá el plantel la despedida: “Trataremos que lo disfrute lo máximo posible. Llenarlo de mimos, de besos y que sea feliz”.

Nico Paz aparece como uno de los candidatos a utilizar la camiseta número 10.

“Intenté ayudarlo lo más posible, él lo sabe, siempre hablamos de eso. Fue uno de los mayores honores que tengo en mi carrera, tratar de ayudarlo a que consiguiera lo que tanto deseaba porque es el mejor jugador de la historia y me siento parte de eso gracias a Dios. El martes quiero verlo disfrutar y sonreír. Hablamos, viene el domingo a la noche y hacemos un asado en el predio”, agregó.

Con 45 vallas invictas en 69 encuentros, Martínez quedó además a solo dos de superar el récord histórico de Sergio “Chiquito” Romero. Tras haber reconsiderado su futuro después del Mundial, el arquero volvió a mostrarse comprometido con la nueva etapa de la Selección.