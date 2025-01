Djokovic, duro contra la emisora del Abierto de Australia: "Decidí no darles más entrevistas"







El serbio se mostró dispuesto a pagar las multas correspondientes por esta decisión y explicó que no hablará más por comentarios insultantes de uno de sus periodistas.

Novak Djokovic cruzó a la prensa oficial del Abierto de Australia. Foto: @djokernole

Luego de avanzar una vez más a los cuartos de final del Abierto de Australia, Novak Djokovic, una de las principales figuras del tenis mundial, anticipó que no dará entrevistas en este torneo y expresó su descontento con la emisora oficial. "Decidí no dar entrevistas. Si quieren multarme, no hay problema", lanzó el número 7 del mundo.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El serbio venció este domingo al checo Jiri Lehecka (29) con parciales de 6-3, 6-4 y 7-6(4) en 2 horas y 39 minutos de juego en la emblemática Rod Laver Arena. Al finalizar el partido, exjugador y actual comentarista Jim Courier se acercó, como es habitual, al ganador del encuentro para una breve entrevista y el multicampeón solo dijo: “Gracias por estar aquí esta noche. Valoro el apoyo y los veré en la próxima ronda. Muchas gracias”, expresó brevemente antes de irse de la cancha, en medio de los abucheos del público.

Más tarde, Djokovic explicó que decidió no hablar en rechazo al canal Channel Nine, poseedor de los derechos de transmisión del evento en Australia. Precisó que uno de los periodistas de la emisora hizo comentarios ofensivos en su contra y por eso no hablará más con ellos.

“Me gustaría aclarar la razón por la que no se realizó la nota en la cancha”, señaló el 24 veces campeón de Grand Slam. “Hace un par de días, el famoso periodista deportivo que trabaja para la emisora oficial Nine aquí en Australia se burló de los fanáticos serbios y también hizo comentarios insultantes y ofensivos hacia mí, y desde entonces decidió no emitir ninguna disculpa pública, al igual que Nine”.

En ese sentido, ratificó que no dará entrevistas con la cadena hasta no recibir una disculpa pública. “Como son emisoras oficiales, decidí no dar entrevistas para Channel Nine. No tengo nada en contra de Jim Courier o el público australiano; es desafortunado. Elegí decir algo a la multitud, pero obviamente no era el momento ni la situación para explicar lo que estoy haciendo ahora. Dejo que Nine maneje esto como crea conveniente”, advirtió Djokovic. A su vez, adelantó que habló con Craig Tiley, director del Australian Open: “Le dije a Tiley que si quieren multarme por no dar una entrevista en la cancha, no hay problema, lo aceptaré porque siento que es algo que se debe hacer. Eso es todo lo que hay que hacer”, afirmó. El periodista en cuestión, según trascendió, es Tony Jones, un comentarista australiano reconocido por hablar de forma muy directa. En un video difundido en redes sociales, se lo ve haciendo comentarios en tono burlón hacia el serbio y sus seguidores: “Djokovic está sobrevalorado. ¡Echen a Djokovic!”, dijo mientras los aficionados del serbio aguardaban para ingresar al recinto durante la jornada previa. Australian Open: Novak Djokovic se prepara para enfrentar a Carlos Alcaraz En el plano deportivo, tras superar los octavos de final, ahora Djokovic, de casi 38 años, tendrá que enfrentar a Carlos Alcaraz, en lo que será una "final anticipada". Si bien actualmente ninguno de los dos está en la cima del ranking, en el último tiempo este viene siendo uno de los cruces más disputados del circuito. El serbio va en busca de su undécimo título en el Abierto de Australia, torneo que ya ganó en 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021 y 2023. Además quiere volver a imponerse en un torneo de Grand Slam, categoría en la que es el máximo ganador con 24 conquistas, aunque la última fue en el US Open 2023. Este será el octavo enfrentamiento entre Djokovic y Alcaraz, en un historial que tiene como líder al serbio con cuatro triunfos y tres derrotas. A su vez, será la cuarta vez que se vean las caras en un partido de Grand Slam. Las anteriores fueron en las semifinales de Roland Garros (Djokovic 6-3, 5-7, 6-1 y 6-1) y la final de Wimbledon en 2023 y 2024 (Alcaraz 1-6, 7-6, 6-1, 3-6 y 6-4, y 6-2, 6-2 y 7-6, respectivamente). La última vez que se enfrentaron fue en la final de los Juegos Olímpicos de París 2024, donde Djokovic se consagró por primera vez en su carrera campeón olímpico.