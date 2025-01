Novak Djokovic cree que fue "envenenado" en Australia cuando lo deportaron en 2022

“Tuve algunos problemas de salud y me di cuenta que en ese hotel de retención me dieron comida que me envenenó. Descubrí cosas cuando volví a Serbia. Nunca he dicho esto a nadie públicamente, pero noté que tenía un nivel muy alto de metales pesados. Tenía plomo, un nivel muy alto de plomo y mercurio” , señaló el tenista de 37 años y recalcó que la “única forma” de que se haya podido sentir mal era si su comida estaba contaminada.

El ex número uno destacó que, a pesar del episodio, no le guarda rencor y explicó: “Muchos australianos que me he encontrado en Australia en los últimos años o en otras partes del mundo han venido a disculparse por el trato que recibí, porque estaban avergonzados de su propio gobierno. De hecho, me encanta estar acá y creo que mis resultados testifican mis sensaciones al jugar al tenis y estar en este país”.

Ahora Djokovic volverá a medirse en territorio australiano y a partir del domingo buscará su undécimo trofeo en Melbourne para afianzar su récord masculino. Podría alcanzar su 25° título de individuales en torneos de Grand Slam, un hecho que no tiene precedente.

El ocho veces número uno del mundo abrió 2025 en el torneo de la ATP en Brisbane la semana pasada, donde perdió en los cuartos de final ante el estadounidense Reilly Opelka.

En Australia, jugará su primer torneo junto a su nuevo entrenador Andy Murray, el británico que se retiró como jugador después de los Juegos Olímpicos.