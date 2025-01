Novak Djokovic se enfureció con un periodista en el Abierto de Australia: "Espero disculpas públicas"

Más tarde, en conferencia de prensa, el serbio aclaró que su decisión fue una protesta contra Channel Nine , emisora oficial del torneo, por comentarios ofensivos y burlas del periodista Tony Jones hacia los fanáticos serbios y hacia él mismo. Djokovic expresó que no dará más entrevistas a ese canal hasta recibir una disculpa pública y agregó que está dispuesto a aceptar cualquier sanción, incluso una multa, por su postura.

Novak Djokovic se se enfureció con un periodista en el Abierto de Australia: "Espero disculpas públicas"

"Me gustaría aclarar la razón por la que no se realizó la nota en la cancha... hace un par de días, el famoso periodista deportivo que trabaja para la emisora oficial Nine aquí en Australia se burló de los fanáticos serbios y también hizo comentarios insultantes y ofensivos hacia mí. Y desde entonces decidió no emitir ninguna disculpa pública, al igual que Nine", inició el serbio.