El mediocampista inglés convirtió una espectacular volea, después de hacer jueguitos dentro del área, para encaminar el triunfo por 5-1 en la Champions League. Su actuación volvió a despertar elogios y lo posiciona entre los mejores futbolistas del mundo.

Jude Bellingham entró en el segundo tiempo y tardó 14 minutos para poner en ventaja al Real Madrid sobre el PSV con un gol que fue una obra de arte.

Jude Bellingham volvió a demostrar por qué es una de las grandes figuras del fútbol mundial. En una noche inolvidable en el Santiago Bernabéu, el inglés fue protagonista de la contundente victoria del Real Madrid por 5-1 frente al PSV Eindhoven, por la Champions League, con un golazo que rápidamente se convirtió en la imagen del partido.

Entró al descanso con 0-1, ocupó la mediapunta por delante de Bernardo Silva y Arda Güler y tardó catorce minutos en poner al equipo en ventaja.

La obra de arte llegó a los 60 minutos, cuando el encuentro estaba igualado 1-1 . Tras un centro de Marc Cucurella que la defensa neerlandesa logró despejar, la pelota quedó en los pies de Bellingham. El mediocampista la acomodó con la izquierda, realizó un par de jueguitos para hacerse espacio y, sin dejarla caer, sacó una espectacular volea desde afuera del área que se clavó en un ángulo. Una definición extraordinaria que hizo estallar al Bernabéu.

"No tengo ni idea de lo que he hecho", dijo después de resucitar al Real Madrid. El resto de su partido se explica mejor.

Hasta ese momento, el conjunto español había tenido que remar desde atrás. PSV se había puesto en ventaja a los 30 minutos del primer tiempo mediante un penal convertido por Ivan Perisic. Sin embargo, apenas comenzado el complemento, Federico Valverde estableció el empate y abrió el camino de la remontada.

El gol de Bellingham inclinó definitivamente la balanza. Cuatro minutos después, Kylian Mbappé amplió la diferencia tras una asistencia de Arda Güler. Sobre el final, el francés volvió a marcar y Vinícius Júnior selló el 5-1 definitivo.

¡¡PARA ROMPERSE LAS MANOS APLAUDIENDO!! JUDE BELLINGHAM HIZO JUEGUITOS Y SACÓ UN TREMENDO DERECHAZO PARA MARCAR UN VERDADERO GOLAZO PARA EL REAL MADRID ANTE PSV. ¡LO-CU-RA! Toda la #UCL por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/Pfnc9AA4JT — SportsCenter (@SC_ESPN) November 24, 2026

Más allá de su extraordinaria técnica, Bellingham volvió a exhibir personalidad, liderazgo y una enorme capacidad para aparecer en los momentos decisivos. Su ubicación más adelantada en el campo le permite estar cerca del área y explotar su potencia, llegada y capacidad de definición.

Los elogios no tardaron en llegar. José Mourinho lo calificó como "el mejor jugador del centro del campo del mundo" y destacó su talento, su inteligencia futbolística y su autoexigencia. Thierry Henry, por su parte, también manifestó su admiración por el inglés: "Me encanta Jude. Es diferente".

Jorge Valdano se sumó a los reconocimientos y resaltó su extraordinario presente, aunque puso especial énfasis en su edad y en todo lo que todavía puede crecer.

Con apenas 23 años, Bellingham vuelve a instalarse en la conversación por el Balón de Oro. Su candidatura dependerá de los títulos y las actuaciones que consiga a lo largo de la temporada, pero su espectacular volea ante el PSV ya dejó una certeza: el Real Madrid tiene en el inglés a un futbolista capaz de cambiar un partido con una genialidad.