Franco Colapinto afirmó que será "el mejor piloto de reserva", tras quedarse sin asiento en la Fórmula 1 en 2025

El piloto argentino de Williams, lamentó no haber terminado la temporada con los resultados positivos con los que había comenzado. Respecto a su futuro en la F1, afirmó que “hay que esperar y siempre estar preparado, porque yo no tenía butaca para 2025 y terminé corriendo en 2024 “.

“Se tienen que dar las cosas, tienen que aparecer las firmas en un papel y, hasta que eso no pase por diferentes motivos, no se va a saber. Es duro estar tan estresado todo el tiempo por una decisión que no es tuya y que no tenés nada que ver para que sean las cosas como vos querés“, explicó Colapinto.