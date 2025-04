Franco Colapinto se ilusiona: la chance del argentino para correr en el GP de Japón

Esto se debe al Artículo 32.4 de la FIA, reglamentación de que desde este año establece que deben darle acción en los entrenamientos de la temporada a corredores que no hayan participado en más de dos carreras de la máxima categoría.

Colapinto alpine.pjpeg Alpine será la primera marca en cumplir con la reglamentación de la Fórmula 1. Archivo

Por este motivo, aunque Franco Colapinto sea el piloto de reserva, ya no puede ser utilizado para cumplir con la normativa de dar rodaje a corredores sin actividad en la Fórmula 1, ya que participó en nueve grandes premios durante el 2024 con Williams.

El recorrido de Ryo Hirakawa hasta Alpine

Por su parte, Hirakawa, de 31 años, fue piloto de reserva en McLaren y Haas el año pasado, aunque solo condujo el MCL38 en la FP1 de Abu Dhabi, al final de la temporada. Luego, estuvo al mando de un Haas durante las pruebas de post-temporada, como parte de un acuerdo con Toyota.

"Estaré en el coche desde los entrenamientos libres 2, ya que Ryo pilotará en los libres 1. Él tiene mucha experiencia aquí, por lo que será útil aprovechar algunos de esos conocimientos para el fin de semana", declaró Doohan en un comunicado emitido por el equipo.

No obstante, el piloto japonés expresó: "Estoy muy emocionado, no puedo esperar para pilotar el A525 en los Entrenamientos Libres 1 de este fin de semana. Recuerdo hace 18 años, en 2007, la primera vez que fui a ver el Gran Premio de Japón. Era una pista diferente, Fuji, pero era Fórmula 1 en Japón".

"Desde entonces, comencé mi carrera como piloto y ahora pilotar este fin de semana será un sueño hecho realidad. Estoy deseando que llegue el momento. Lo tengo todo listo, hicimos trabajo de simulador en Enstone hace unos días y voy a disfrutar cada momento. Espero que el clima sea favorable, será una sesión corta, pero la disfrutaré y daré lo mejor de mí para que el equipo obtenga algunas indicaciones sobre la puesta a punto. Solo quiero agradecer a todos en el equipo por la oportunidad y el apoyo", confesó Hirakawa.

Es importante recordar que Alpine confirmó a Hirakawa como piloto de reserva el 9 de enero, el mismo día en que anunciaron a Colapinto. En total, la escudería con sede en Francia cuenta con cuatro pilotos de reserva, incluyendo a los rookies Paul Aron y Kush Maini.

colapinto alpine.jpg Franco Colapinto continúa esperando su lugar para correr con Alpine. @francolapinto

El japonés, quien debutará con Alpine este fin de semana, tiene una destacada trayectoria fuera de la F1. En 2022, alcanzó la cima del automovilismo de resistencia al ganar las 24 horas de Le Mans con Toyota, equipo con el que ha competido en diversas competiciones internacionales.

Además, fue bicampeón en la categoría Hypercar del Campeonato Mundial de Resistencia en 2022 y 2023. A lo largo de su carrera, también ha acumulado experiencia en disciplinas como la Super Fórmula y el Super GT.

Por otro lado, Colapinto se ha convertido en la figura principal entre los pilotos de reserva debido a los rumores constantes que sugieren que podría reemplazar a Doohan en las próximas fechas, si el australiano no cumple con las expectativas. No obstante, aún no se ha definido su rol durante el GP de Japón.

Aunque inicialmente se había dicho que estaría disponible como piloto de reserva en todas las competencias del calendario, ahora se plantea que, dado que Hirakawa estará presente en Japón, Colapinto podría quedarse en Enstone, trabajando con el simulador después de haber participado en los dos primeros circuitos del año.