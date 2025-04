Franco Colapinto respondió preguntas de sus fanáticos a la espera del Gran Permio de Japón

Además, no pudo dejar de mencionar a Lionel Messi : “Fuera de Boca, como todos los argentinos, amo a Messi”. También expresó que, si no fuera piloto, le habría encantado ser futbolista.

Colapinto Boca.jpg Colapinto expresó en distintas ocasiones su amor por Boca. X

El día a día de Franco Colapinto

En su charla con los fanáticos, el expiloto de Williams, que sumó cuatro puntos en sus primeras nueve carreras de F1 en 2024, reveló también detalles de su vida cotidiana.

Por ejemplo, contó que toma mate sin azúcar, lo disfruta “en sus tiempos de descanso” y que su francés aún necesita mejorar. “No es perfecto. Me encantaría aprender, pero en este momento mi prioridad es mantenerme en la mejor forma para volver a subirme a un asiento”, indicó.

Al ser consultado sobre si tiene algún tatuaje, Colapinto reveló: “Actualmente no tengo ningún tatuaje, pero si me hiciera uno, me tatuaría el número 43 en el brazo”.

Además, expresó lo que más le gusta de su personalidad: “No tengo miedo de intentarlo. No me asusta cometer errores o equivocarme, todo forma parte del camino”. Y en cuanto a sus sueños, más allá de la Fórmula 1, mencionó: “Mi sueño es inspirar a la mayor cantidad posible de jóvenes pilotos argentinos a perseguir su pasión por el automovilismo y ver más representación de mi país en el nivel más alto”.

En relación a su trabajo como piloto de reserva en Alpine, explicó cómo es entrenar en el simulador y cómo se compara con la experiencia real en pista. “Si bien los simuladores son herramientas valiosas para entrenar, no pueden replicar por completo los desafíos físicos y las variables de manejar un auto de F1 real”, comentó.

Colapinto también dio detalles sobre su dieta antes de las carreras: “Prefiero comidas ligeras que me den suficiente energía para la carrera, como pasta con pollo a la plancha. Si pudiera elegir cualquier cosa, comería un asado completo, pero probablemente sería demasiado antes de correr”.

Colapinto Alpine.jpg Jack Doohan tiene asegurado su contrato hasta la 5 carrera y Colapinto aguarda por su oportunidad.

La expectativa por el Gran Premio de Japón

Los 10 equipos de la categoría se presentarán en el circuito de Suzuka para disputar la tercera fecha del campeonato. Sin embargo, Colapinto no estará en el box de Alpine como sucedió en las dos primeras fechas en Australia y China, ya que se mantendrá trabajando en el simulador, mientras Paul Aaron ocupa su lugar en el circuito japonés.

Aunque este viernes, Alpine saldrá a pista en Suzuka con una novedad. La escudería, asesorada por el experimentado Flavio Briatore, será la primera de la temporada 2025 en cumplir con la reglamentación de permitir que pilotos novatos o sin experiencia en la Fórmula 1 tomen el volante.

El japonés Ryo Hirakawa será el encargado de comandar el A525 durante la primera práctica libre, que se llevará a cabo el jueves 3 de abril a las 23.30 horas de Argentina. Posteriormente, Jack Doohan regresará al volante desde la FP2, que comenzará a las 3 de la mañana del viernes 4 de abril en Argentina.