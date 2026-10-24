Franco Colapinto terminó 15° en la última práctica libre del GP de EEUU: a qué hora corre y dónde ver la clasificación

El piloto argentino de Alpine mejoró su rendimiento durante la segunda sesión de entrenamientos, después de finalizar 17° en la primera práctica. Sin embargo, recibió una penalización de 10 posiciones en la grilla de largada por un cambio en su monoplaza.

Franco Colapinto completó las dos primeras sesiones de entrenamientos del Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1 con un 17° y un 15° puesto , respectivamente, en el Circuito de las Américas , ubicado en Austin, Texas . El argentino consiguió mejorar sus tiempos durante la jornada del viernes, aunque sufrió una penalización que condicionará su posición de partida en la carrera del domingo.

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El piloto de Alpine registró un tiempo de 1:38.121 en la primera práctica libre, mientras que en la segunda logró reducir su marca hasta 1:37.201 , lo que le permitió avanzar dos posiciones en la clasificación.

Sin embargo, la jornada también dejó una complicación para el argentino, debido a que los comisarios deportivos le aplicaron una sanción de 10 puestos en la grilla de largada por la incorporación de una nueva unidad de control electrónico.

La penalización se produjo porque Alpine instaló el cuarto componente de este tipo durante la temporada , cuando el reglamento permite utilizar un máximo de tres sin recibir sanciones.

Por su parte, Charles Leclerc dominó las dos sesiones al volante de su Ferrari y se consolidó como el piloto más rápido del viernes, con registros de 1:36.052 y 1:35.291 .

Cómo le fue a Franco Colapinto en las primeras prácticas del GP de Estados Unidos

Durante la primera sesión de entrenamientos, Colapinto terminó en el 17° puesto, a 2,069 segundos del mejor tiempo establecido por Leclerc.

El piloto argentino quedó por detrás de su compañero de equipo, Pierre Gasly, quien finalizó 15° con una diferencia de 1,749 segundos respecto del líder.

En esa tanda, el monegasco de Ferrari encabezó la clasificación con 1:36.052, seguido por Max Verstappen, de Red Bull, que terminó a apenas 0,084 segundos. El tercer lugar fue para Lando Norris, de McLaren, a 0,245 segundos.

La actividad continuó con la segunda práctica libre, en la que el argentino consiguió mejorar su registro en 920 milésimas y avanzar hasta el 15° lugar.

Con un tiempo de 1:37.201, Colapinto quedó a 1,910 segundos de Leclerc, quien volvió a liderar la sesión con una vuelta de 1:35.291.

En esta oportunidad, el segundo puesto fue para Kimi Antonelli, de Mercedes, que terminó a solo 0,042 segundos del piloto de Ferrari. Verstappen completó los tres primeros lugares, con una diferencia de 0,189 segundos.

Gasly, en tanto, consiguió finalizar 12°, nuevamente por delante de su compañero argentino.

Por qué sancionaron a Franco Colapinto con 10 puestos en la grilla de largada

Más allá de los resultados obtenidos durante los entrenamientos, una de las principales noticias para Alpine fue la penalización que recibió Franco Colapinto por una modificación técnica en su monoplaza.

El equipo francés decidió incorporar una nueva unidad de control electrónico, componente que forma parte del sistema de gestión del funcionamiento del vehículo.

Se trató de la cuarta unidad utilizada por el argentino en la temporada, por encima del límite reglamentario de tres componentes.

Como consecuencia, los comisarios deportivos determinaron una sanción de 10 posiciones, que se aplicará sobre el resultado que consiga en la clasificación para la carrera principal.

De esta manera, incluso si Colapinto consigue avanzar posiciones durante la clasificación del sábado, deberá retroceder diez lugares al momento de conformarse la grilla de partida del domingo.

La penalización representa una dificultad adicional para el piloto argentino, que llegó a Austin con la intención de recuperarse después de los problemas técnicos que sufrió durante el Gran Premio de Singapur.

Los resultados de las prácticas libres del GP de Estados Unidos

La primera sesión tuvo a Charles Leclerc como líder, seguido por Verstappen y Norris, mientras que los pilotos de Mercedes y Ferrari también se ubicaron entre los primeros puestos. En la segunda práctica, Leclerc volvió a marcar el ritmo y redujo su mejor registro, mientras que Antonelli y Verstappen completaron los primeros tres lugares.

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en el GP de Estados Unidos

La actividad de la Fórmula 1 en Austin continuará este sábado 24 de octubre, con la tercera y última práctica libre, seguida por la clasificación que definirá el orden de largada. El cronograma restante, con horarios de la Argentina, será el siguiente:

Sábado 24 de octubre, 14:30: práctica libre 3.

Sábado 24 de octubre, 18:00: clasificación.

Domingo 25 de octubre, 17:00: carrera principal a 56 vueltas.

El Circuito de las Américas forma parte del calendario de la Fórmula 1 desde 2012 y tiene una extensión de 5,513 kilómetros. La carrera del domingo comprenderá una distancia total de 308,405 kilómetros.

El trazado se caracteriza por sus curvas de alta velocidad, inspiradas en sectores de circuitos como Silverstone y Suzuka, además de una pronunciada subida hacia la primera curva, uno de los principales puntos de sobrepaso. El récord de vuelta de carrera pertenece a Charles Leclerc, quien estableció un tiempo de 1:36.169 en la edición de 2019, cuando competía con Ferrari.

Dónde ver a Franco Colapinto en el GP de Estados Unidos

La actividad del Gran Premio de Estados Unidos podrá seguirse en vivo en la Argentina a través de Fox Sports, mientras que también estará disponible mediante las plataformas Disney+ y F1 TV.

En televisión, Fox Sports se encuentra disponible en los siguientes canales: