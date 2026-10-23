La mala noticia que recibió Franco Colapinto durante la primera práctica del fin de semana en la Fórmula 1 + Agregar ámbito en









El piloto argentino terminó la práctica libre número uno y se enteró de que será sancionado en la parrilla para la carrera del domingo.

Franco Colapinto sufrió una mala noticia en la previa del Gran Premio de Texas, Estados Unidos, de la Fórmula 1.

Franco Colapinto finalizó la primera práctica libre en Texas, Estados Unidos, en la decimoséptima posición y encendió las alarmas en el equipo Alpine por una mala noticia de cara a la carrera del domingo, que comenzará a las 17 horas (Argentina).

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Según dio a conocer la escudería francesa, el argentino deberá ser penalizado con 10 puestos en la parrilla para el escenario principal, debido a que tuvieron que montar una nueva unidad de control electrónica, después de lo que fue su doble abandono en el Gran Premio de Singapur.

El abandono de Colapinto en Singapur. ESPN Si bien estos cambios están permitidos por las regularizaciones de la Fórmula 1, la realidad es que el A526 de Colapinto ya superó los límites de modificaciones en este área, por lo que obligatoriamente tuvo que ser sancionado. Por suerte para él, dos de sus competidores en el campeonato de constructores también recibirán el mismo castigo: Arvid Lindblad, de Racing Bulls, y Gabriel Bortoleto, de Audi.

Bortoleto también alcanzó la cuarta unidad de control electrónica –de un límite permitido de tres–, lo que le costará 10 posiciones en la grilla. A esto se le sumarán otros 10 lugares de penalización por el cambio de motor. Lindblad, por su parte, solo retrocederá cinco casilleros por montar su sexto motor de combustión interna. En su caso, la sanción es menor que la de los latinoamericanos porque ya cumplió el castigo tras el quinto reemplazo. De acuerdo con el reglamento, cada componente extra en este apartado acarrea solo cinco puestos de penalización.

Cómo le fue a Colapinto en el primer entrenamiento libre de Texas En cuanto a la primera jornada de este viernes, Colapinto finalizó 17°mo, sólo por delante de Alexander Albon, Colton Herta –quien reemplazó a “Checo Pérez”–, Valtteri Bottas, Carlos Sainz y Nico Hulkemberg. Pierre Gasly, por su lado, terminó dos posiciones arriba, en el decimoquinto lugar.

Franco Colapinto en el entrenamiento de Texas. Motorsport Por ahora, el mejor piloto del fin de semana es Charles Leclerc, quien se quedó con la primera posición de la práctica libre, mientras que lo siguieron Max Verstappen y Lando Norris para completar el podio. Kimi Antonelli, el líder del campeonato, finalizó quinto. Además, cabe destacar que si el italiano gana, Russell termina en la novena posición o peor, y Lewis Hamilton no finaliza segundo, se consagrará campeón del campeonato de pilotos por primera vez en su carrera, a los 19 años. Cómo sigue el fin de semana de Franco Colapinto Colapinto volverá a correr este viernes a las 18 horas (Argentina) en la segunda práctica libre del día. Ya el sábado, la tercera y última práctica tendrá espacio a las 14.30 hs, mientras la clasificación para la carrera se llevará a cabo a partir de las 18 hs. Por último, el escenario principal del domingo comenzará a las 17 hs. Viernes 23 de octubre Práctica 2: 18.00 a 19.00 horas. Sábado 24 de octubre Práctica 3: 14.30 a 15.30 horas. Clasificación 18.00 a 19.00 horas. Domingo 25 de octubre Carrera: 17.00 horas.