Gabriel Heinze se va de Newell's

El entrenador de Newell's Old Boys , Gabriel Heinze avisó esta noche, luego de la derrota frente a Boca Juniors en la Bombonera que el "próximo partido ante Defensa y Justicia en Rosario será el último como técnico de este equipo".

"Me duele no haber hecho felices a los hinchas de Newell''s . Pactamos con los dirigentes que dirigiré el último partido en Rosario contra Defensa y Justicia y después me voy", confirmó el "Gringo".