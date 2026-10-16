Gianni Infantino apeló a la unidad en la sesión del Consejo de la FIFA

El presidente del máximo organismo del fútbol mundial se disculpó por los errores cometidos en la propuesta de FIFA Forward Enterprise, que se revisó durante la sesión, y reiteró su objetivo de reforzar la inversión en el fútbol y anunció que se estableció un grupo de trabajo para abordar posibles reformas de gobernanza de la FIFA.

El Consejo de la FIFA se reunió en Zurich y Gianni Infantino se disculpó por los errores cometidos en la propuesta de FIFA Forward Enterprise.

El Consejo de la FIFA se reunió en la sede de la institución, sita en Zúrich, en la primera sesión desde la Copa Mundial 2026. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, apeló a la unidad y reiteró que "el fútbol es de todos por igual", al tiempo que pidió disculpas por los errores cometidos en relación con la propuesta ya retirada de FIFA Forward Enterprise.

Tras los excepcionales ingresos comerciales sin precedentes del Mundial, que contó por primera vez con 48 selecciones, la administración de la FIFA presentó una nueva iniciativa, el Programa de Solidaridad y Distribución de Excedentes de la FIFA, que destinaría una parte de las reservas de la FIFA para duplicar con creces la distribución de fondos prevista para el periodo 2027-2030 y destinar así u$s6.350 millones.

Con base en una previsión no auditada de un superávit de entre u$s5.200 y u$s5.600 millones para el ciclo 2023-2026, y teniendo en cuenta el requisito estatutario de garantizar el equilibrio entre los ingresos y los gastos de la FIFA a lo largo del ciclo cuatrienal, la administración de la FIFA propuso mantener reservas tangibles por valor de u$s1.700 millones para circunstancias imprevistas.

De esta forma, las asignaciones para cada federación miembro de la FIFA alcanzarán los u$s25 millones, mientras que la distribución destinada a las confederaciones, federaciones regionales o de determinadas zonas geográficas y otros grupos de interés aumentará significativamente sus fondos asignados de Forward 4.0. Asimismo, está previsto que las condiciones de distribución se determinen conforme a tres áreas: el desarrollo del fútbol femenino y juvenil, los proyectos futbolísticos a largo plazo y las infraestructuras futbolísticas.

El plan, incluidos los requisitos de idoneidad, aplicación, aprobación, pagos, control y auditoría, quedará ultimado por las comisiones pertinentes de la FIFA y, posteriormente, por el Consejo de la FIFA en su próxima sesión de diciembre de 2026. Además, se incluirá en el Informe Anual 2026 y estará sujeto a la aprobación del 77.º Congreso de la FIFA de marzo de 2027, con arreglo a las prácticas de gobernanza.

"Como ya se ha dicho en muchas ocasiones desde 2016, el dinero de la FIFA, incluidas sus reservas, pertenece a las 211 federaciones miembro. Esta propuesta de incrementar la inversión en todas las federaciones miembro de la FIFA, las confederaciones y otros grupos de interés a u$s6350 millones busca reforzar nuestro compromiso inquebrantable con impulsar el desarrollo del fútbol y el acceso a nuestro deporte en todo el mundo, algo en lo que podemos incidir gracias al extraordinario rendimiento económico de la Copa Mundial de la FIFA 2026", declaró Infantino.

"En los diez años desde que soy presidente de la FIFA, hemos pasado de u$s1 millón por federación miembro de la FIFA a u$s25 millones cada una, en todo el mundo. Al mismo tiempo, quiero dar las gracias a todos aquellos que en los últimos meses han aportado sugerencias para la distribución de los fondos de la FIFA a las 211 federaciones miembro, dado que es hora de mirar al futuro desde la unidad y con el interés del fútbol por bandera".

Durante el Consejo de la FIFA que se llevó a cabo en Zurich, se informó que el organismo aumentará a u$s6.350 millones la inversión en el desarrollo del fútbol en las 211 federaciones miembro, las confederaciones y otros grupos de interés. FIFA

El Consejo de la FIFA también abordó la propuesta de creación de FIFA Forward Enterprise, que había suscitado críticas de varios grupos de interés en los meses recientes.

El presidente de la FIFA se disculpó por los errores cometidos al plantear el proyecto y reiteró que la iniciativa se había retirado definitivamente y que no se volvería a plantear de forma alguna. Asimismo, insistió en que el objetivo había sido aumentar la inversión en el fútbol y canalizarla de forma más eficiente, siempre con la correspondiente aprobación del Consejo de la FIFA y de las federaciones miembro.

Por otro lado, un grupo de abogados externos informó al Consejo de la FIFA sobre los pormenores jurídicos del proyecto de FIFA Forward Enterprise, información que por ahora sigue siendo confidencial debido a los procedimientos judiciales en curso actualmente en Estados Unidos.

"Hemos mantenido conversaciones en relación con el proyecto de FIFA Forward Enterprise durante las que todo el mundo tuvo la oportunidad de hacer preguntas y expresar sus opiniones", añadió Infantino.

El Consejo de la FIFA también acordó establecer un grupo de trabajo que incluya a representantes de todas las confederaciones a fin de examinar al detalle el marco de gobernanza de la FIFA. Por otra parte, se encomendó a la Comisión de Responsabilidad Social del Fútbol de la FIFA la evaluación del Premio FIFA de la Paz, sobre el que se adoptará una decisión en la próxima sesión del Consejo de la FIFA, prevista para diciembre de 2026.

Asimismo, tras la decisión adoptada por la Comisión Disciplinaria independiente de la FIFA de suspender la sanción de un partido impuesta al jugador de Estados Unidos Folarin Balogun tras su expulsión en el partido contra Bosnia y Herzegovina en la Copa Mundial de la FIFA 2026 y someter al jugador a un periodo de prueba de un año, se decidió que la Comisión Jurídica de la FIFA revise las medidas disciplinarias de la FIFA y presente sus conclusiones en la sesión del Consejo de la FIFA del próximo mes de diciembre.