El organismo que preside Gianni Infantino confirmó que delincuentes informáticos accedieron a sus sistemas mediante la suplantación de identidad de empleados. Entre los archivos presuntamente sustraídos habría documentos personales, registros financieros, información ejecutiva y material interno de gobernanza.

La FIFA quedó en el centro de un escándalo de seguridad informática después de confirmar que fue víctima de un ciberataque que permitió el acceso no autorizado y el robo de información personal y empresarial. El episodio encendió las alarmas en el máximo organismo del fútbol mundial por la sensibilidad de los documentos comprometidos y el alcance de la filtración.

El grupo denominado Handsome Boy Hacking Club (HBHC) se habría atribuido la autoría del ataque. El 19 de noviembre publicó en la red social X una captura de pantalla de archivos vinculados con la FIFA y aseguró haber sustraído más de 12 gigabytes de información confidencial.

Según las afirmaciones de los responsables de la filtración, el material incluye documentos de identidad y migración, información de integrantes de la conducción ejecutiva, registros financieros, documentación legal, archivos sobre la gobernanza interna y diferentes capturas de pantalla. Por el momento, no se pudo establecer de manera independiente la totalidad del contenido que habría quedado en manos de los atacantes.

"La FIFA confirma que ha sido víctima de un ciberataque criminal que ha resultado en el acceso no autorizado a un conjunto limitado de información personal y empresarial", reconoció un portavoz de la entidad.

Laa organización también aseguró que trabaja junto con las autoridades correspondientes y las fuerzas de seguridad para investigar lo sucedido. Además, condenó la obtención y publicación ilegal de información, especialmente de datos personales, y advirtió sobre las consecuencias que este tipo de acciones puede generar para las personas afectadas.

El alcance de la filtración y la investigación interna

Desde la FIFA buscaron relativizar la dimensión del incidente. Fuentes del organismo, que hablaron bajo condición de anonimato, señalaron que los datos comprometidos representan menos del 0,1% del volumen total de información que administra la entidad. También aclararon que entre los archivos sustraídos no habría documentación vinculada con el proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE), una iniciativa que finalmente fue abandonada.

La FIFA fue víctima de un ciberataque y le robaron información personal y empresarial. @FIFA

Uno de los aspectos más relevantes de la investigación es el mecanismo utilizado para ingresar a los sistemas. De acuerdo con las fuentes consultadas, los responsables habrían conseguido acceso mediante la suplantación de identidad de empleados, una modalidad conocida como phishing o ingeniería social, y no a través de una vulnerabilidad técnica o una falla de infraestructura informática.

Tampoco está claro si los atacantes buscaban información específica del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, o del secretario general, Mattias Grafstrom. Sin embargo, desde la organización sostuvieron que el objetivo habría sido la institución en su conjunto y no alguno de sus principales dirigentes en particular.

El episodio se produce apenas tres meses después de que la FIFA difundiera un comunicado en el que denunciaba la existencia de "un esfuerzo concertado y continuo" para socavar a la organización y a su presidente.

El caso tampoco es aislado dentro del fútbol internacional. A principios de noviembre, LaLiga española informó que una persona no autorizada había conseguido ingresar a una de sus plataformas de servicios digitales. En tanto, en julio, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) abrió una investigación para determinar si sus sistemas habían sido vulnerados, luego de que varios periodistas recibieran correos electrónicos sospechosos tras el triunfo de la Selección argentina ante Egipto en los octavos de final del Mundial.

La sucesión de incidentes vuelve a poner bajo la lupa la seguridad digital de las principales instituciones del fútbol, que administran millones de datos personales, financieros, contractuales y comerciales. Para la FIFA, el desafío ahora será determinar el alcance real de la información sustraída, identificar a los responsables y evitar que los documentos filtrados sean utilizados con fines extorsivos o comerciales.