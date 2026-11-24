El plan del presidente del organismo del fútbol mudial consistía en sacar a la bolsa la nueva empresa, pagar grandes bonificaciones a su equipo y ceder los derechos del Mundial durante un máximo de 96 años.

Salieron a la luz documentos que revelan el plan de Gianni Infantino para vender los derechos de la Copa del Mundo. A su favor, había una clásula que indicaba que la propuesta estaba sujeta a la aprobación de la mayoría de las 211 asociaciones miembro de la FIFA.

El fallido proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE) que tenía en mente Gianni Infantino incluía planes para sacar a bolsa la nueva empresa, pagar enormes bonificaciones a su equipo directivo y ceder los derechos de la Copa del Mundo durante un máximo de 96 años.

Estos detalles salieron a la luz en documentos filtrados recientemente sobre el acuerdo entre la FIFA y Thrive Capital, el fondo de capital privado que iba a ser el socio principal del organismo rector en la controvertida propuesta.

Los documentos, cuyo contenido Thrive confirmó que es auténtico, explican cómo la junta directiva de FFE habría tenido derecho a "llevar a cabo una oferta pública inicial" tras el octavo aniversario de la nueva empresa, según publicó The Athletic.

También describen un “plan de incentivos para la gerencia” que habría supuesto la emisión de nuevas acciones para los altos ejecutivos de la compañía por cada u$s1.000 millones añadidos a su valoración inicial de u$s20.000 millones. Según los términos del plan, el 5% de las acciones de FFE se habría destinado al fondo de bonificaciones, lo que significa que los directivos de FFE podrían haber repartido hasta u$s50 millones entre ellos por cada aumento.

En un memorando con fecha del 18 de julio, el día anterior a la final del Mundial de 2026 entre Argentina y España, la FIFA afirmó que el plan de incentivos tenía como objetivo "garantizar la motivación suficiente para un buen desempeño".

Los documentos no especifican quiénes conformarían el equipo directivo -ni mencionan a ninguna persona en particular- pero sí establecen que la FFE estaría dirigida por un consejo de administración de siete miembros, de los cuales la FIFA tendría cuatro escaños, incluyendo uno para su presidente y otro para su secretario general, quienes también serían presidente y vicepresidente, respectivamente. Asimismo, explican que la FIFA habría aportado u$s1.500 millones para proporcionar a la FFE capital circulante inmediato.

Otros detalles que surgen de los documentos, entre los que se incluyen una evaluación de riesgos de la FIFA sobre el acuerdo y el documento de términos y condiciones de Thrive para lo que denominó "Proyecto Box", son que la FIFA cedería todos sus activos generadores de ingresos a FFE durante 96 años y que los fondos soberanos podrían invertir en FFE en algún momento, siempre que aceptaran una "renuncia a la inmunidad soberana". Esto habría implicado que depositaran activos como garantía en caso de futuras disputas legales.

También se develó en estos documentos cómo se utilizarían los ingresos de la FFE, reservándose una parte para cubrir los costes anuales de la FIFA y destinándose el resto a aumentar considerablemente las subvenciones anuales de desarrollo que el organismo rector concede a sus asociaciones miembro.

Sin embargo, no se menciona explícitamente ningún dividendo para los accionistas, lo que plantea el interrogantes sobre qué beneficio obtenía Thrive o cualquier otro inversor externo.

El fallido proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE) de Gianni Infantino consistía en sacar a la bolsa la nueva empresa, pagando grandes bonificaciones a su equipo al ceder los derechos del Mundial durante un máximo de 96 años. IA

Thrive, dirigida por Joshua Kushner, hermano de Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense Donald Trump, declinó hacer comentarios cuando fue contactada por The Athletic, pero se prevé que los inversores privados habrían obtenido ganancias vendiendo acciones de una FFE mucho mayor. Dado que la FIFA espera haber generado u$s15.000 millones en los últimos cuatro años, es casi seguro que la FFE habría alcanzado un valor superior a los u$s20.000 millones en poco tiempo.

Por otra parte, Thrive fue elegida como inversor principal de la FFE sin un proceso de licitación, debido a lo que la FIFA describió como la "naturaleza específica y única de la inversión propuesta".

Sin embargo, los documentos también dejan claro que toda la propuesta estaba sujeta a la aprobación de la mayoría de las 211 asociaciones miembro de la FIFA.

Por supuesto, esa aprobación nunca llegó, ya que Infantino y un grupo muy reducido de empleados de la FIFA mantuvieron el plan de la FFE oculto al resto de la organización, incluido su consejo ejecutivo, durante casi un año, hasta que se filtró a los medios de comunicación a finales de julio.

Esta actitud provocó la reacción en gran parte del mundo del fútbol, sumiendo a la FIFA en una crisis y generando serias dudas sobre la capacidad de Infantino para dirigir la organización. Sin embargo, en los cuatro meses transcurridos, Infantino archivó rápidfamente el plan, se disculpó por no haber informado antes a sus federaciones miembro y restableció su control sobre el fútbol mundial.

Aunque ya no se presentará sin oposición para un cuarto mandato como presidente de la FIFA en las próximas elecciones presidenciales de marzo de 2027 -ya que el presidente de la Federación Francesa de Fútbol, Philippe Diallo, y el presidente honorario de la Asociación Japonesa de Fútbol, Kozo Tashima, también se postulan- sigue siendo el favorito para ganar. Según las normas actuales, este sería su último mandato de cuatro años y podrá dedicarse a otra cosa a partir de 2031.

En un comunicado, un portavoz de la FIFA declaró: “La FIFA ha afirmado reiteradamente que la propuesta FIFA Forward Enterprise habría estado sujeta a la aprobación de las asociaciones miembro de la FIFA y del Consejo de la FIFA".

Para evitar cualquier duda, cualquier posible plan de incentivos para la directiva estaba destinado exclusivamente a los miembros de la directiva de la FFE, de la cual los funcionarios de la FIFA no podían formar parte. Esto es habitual en las estructuras propuestas de esta naturaleza. La directiva de la FIFA solo habría desempeñado funciones de liderazgo en el consejo, lo que no habría conllevado ninguna remuneración adicional. La remuneración del presidente de la FIFA la fija el subcomité independiente de compensación.

Si bien es cierto que los documentos filtrados destacan que los representantes de la FIFA en la junta directiva siempre tendrían derecho de veto sobre cualquier asunto relacionado con el fútbol, también revelan que el organismo rector estaba dispuesto a vender una participación mucho mayor en la FFE de lo que se había revelado inicialmente, ya que existen varias referencias a que la "participación mínima" de la FIFA era del 51 por ciento.

El portavoz añadió que la FIFA tiene la intención de responder a las decenas de preguntas relacionadas con la FFE que le han formulado miembros de su consejo, aunque ya ha indicado que solo lo hará si dichos miembros aceptan firmar acuerdos de confidencialidad y acuden a la sede de la FIFA en Zúrich para consultar la documentación pertinente. La FIFA insiste en estas condiciones de confidencialidad, ya que actualmente se enfrenta a acciones legales por parte de la UEFA, el organismo rector del fútbol europeo, a raíz del escándalo de la FFE.