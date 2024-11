La defensa de Lewis Hamilton a Franco Colapinto tras su choque en Las Vegas

En la Q3 del GP de Las Vegas , un pequeño error lo llevó a Franco Colapinto impactar contra las barreras de contención. El accidente no solo dejó graves daños en el vehículo, sino que también obligó al joven piloto a ser trasladado al centro médico para su evaluación.

"Creo que se trata de dar a la gente la oportunidad y no derribarlos cuando cometen errores. ¿Quién de nosotros o ustedes a los 18 o 19 años no cometió errores?", señaló el piloto británico. "Deberíamos liberar a esta gente y no darles solo una chance o dos.... Hay que continuar apoyándolos", expresó el siete veces campeón del mundo.