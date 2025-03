Fin de la moratoria: un capítulo más del Presidente que odia a las mujeres

¿Cuál es la discusión a la que nos lleva el presidente Javier Milei? Según sus palabras, su mamá no merecía una jubilación igual a la de su papá porque ella “no había trabajado nunca”. ¿Millones de argentinas pagarán con miseria las decisiones de un presidente que no reconoce ni valora el trabajo de su propia madre?

La moratoria para jubilarse termina este 23 de marzo y el gobierno nacional ya anunció que no la renovará. En Argentina, solo 1 de cada 10 mujeres cumple los requisitos para jubilarse en tiempo y forma. Es decir, 9 de cada 10 alcanza la edad de jubilarse sin haber podido cumplir los años de aporte establecidos por la ley. Con el vencimiento de la moratoria ya no van a poder jubilarse a partir de los 60 años y recién desde los 65 podrían cobrar la Pensión Universal para el Adulto Mayor que es un 80% de la jubilación mínima (y no incluye bono). Entre los 60 y los 65 años quedarán sin ningún tipo de ingreso. Aquí la cuestión que Milei y sus adeptos no quieren contestar es, a partir de ahora, ¿cómo van a vivir?