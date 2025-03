Hidrocarburos no convencionales impulsan la balanza comercial: prevén exportaciones por u$s36.700 millones

El área estrella de YPF en no convencionales, Loma Campana, en la Cuenca Neuquina, corazón de Vaca Muerta.

Vaca Muerta: qué perspectivas de exportaciones prevén al 2030

La explotación de recursos no convencionales, en particular el yacimiento de Vaca Muerta, ha sido determinante en este proceso, consolidando a Argentina como un importante exportador de energía. Los analistas del banco estimaron que las reservas de hidrocarburos, sumadas a una estructura de transporte eficiente, permiten al país no solo cubrir su consumo interno, sino también proyectarse como un actor relevante en los mercados internacionales de energía.