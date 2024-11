La hija de Guillermo Vilas rompió el silencio sobre el estado de salud de su padre: "Hay muchos rumores y versiones que no son verdad"

Andanin Vilas , la hija del legendario tenista argentino Guillermo Vilas , dio detalles acerca del estado de salud de su padre y criticó fuertemente a aquellos que comparten versiones falsas al respecto. "Lo que más me molesta de eso es que son personas con las que tuvimos algún vínculo en el pasado, pero que actualmente no saben nada … Además, en cualquier caso, los que tendríamos que decir algo somos nosotros, su familia "

WhatsApp Image 2024-11-28 at 8.58.04 AM (1).jpeg Andanin es la hija mayor de Guillermo Vilas.

"Nosotros también somos seres humanos y no nos gusta que las personas hablen por hablar solamente para aparecer en la televisión o hacer una nota, pero lo que más me importa, lo que es nuestra primera preocupación, es la salud mental de mis hermanos, que ellos estén bien y que no haya rumores que los afecten o cosas que puedan leer en Internet y les hagan mal, porque mis hermanas tienen 13 y 14 años y mi hermano, 7", detalló Andanin.

Por último, la hija mayor del extenista sentenció: "A mí no me importa que me lastimen, pero no quiero que ellos estén llorando y sufriendo… Eso es lo más importante para mí".

La relación entre Guillermo Vilas y su hija

Guillermo Vilas es sin duda alguna uno de los más grandes deportistas argentinos de la historia. Ganador de 4 grand slams, "willy" dejó una marca imborrable en el tenis nacional.

Andanin, su hija mayor de 21 años es consciente de lo que genera su padre: "Me llegan muchos mensajes al día de personas que me dicen 'adoro a tu papá' y ese tipo de cosas, y por supuesto que me llenan de orgullo", aseguró.

En este sentido, la oriunda de París relató un episodio que le ocurrió con un fanático: "Estaba caminando con mi mamá por la calle, cerca del casino, acá en Montecarlo. No sé si soy yo, que salgo poco de la casa, pero no veo muchos argentinos… La cuestión es que íbamos caminando y veo que un señor pone cara de asustado y me preocupé. Y me para y me dice: “¿Vilas?”. Y yo le dije: “Sí”. Entonces me empezó a hablar de mi papá y se puso a llorar. Fue un momento muy emotivo y muy importante para mí. Ese tipo de interacciones son las que más me llenan el corazón".

"Yo veo esto de una manera diferente, veo como que es mi papá y sé lo que hizo, todo lo que logró, pero entiendo que una cosa es saberlo y otra haberlo vivido, y sé que hay gente que vivió esa época y que siguió su carrera, lo admira, lo quiere y lo siente como alguien cercano, casi como un amigo o un familiar", reflexionó.

A pesar del éxito de su padre, Andanin afirmó que ella lo admira "más por lo que es fuera de la cancha, por el corazón que tiene". "siempre fue solidario, ayudó a la gente, se preocupó por saludar a todos, por hablarles a todos. Son esas pequeñas cosas que en el día a día uno no valora tanto o no se da cuenta", subrayó.

Por último, Andanin sentenció: "Ni mi papá, ni yo, ni nadie en mi familia utiliza el apellido Vilas para sacar ventajas o algo así. No somos esa clase de personas. Además, yo quiero hacer mis propias cosas. Aunque mi papá es la persona más importante de mi vida, y lo adoro con toda mi alma, y cada vez que me hablan de él soy la primera en escuchar todas las historias que me cuentan, quiero hacer mi propio camino".