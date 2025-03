Persiste la tensión en el peronismo bonaerense en torno a las elecciones

Los diálogos por las elecciones: ¿comicios concurrentes o desdoblados?

La aparición del proyecto de García se dio apenas horas después del inicio de las charlas entre los distintos referentes del peronismo para avanzar en la definición de la estrategia política y el calendario electoral.

Tal como reflejó Ámbito, el domingo pasado los referentes de los tres sectores de UP—el gobernador Kicillof, el presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner y el titular del Frente Renovador, Sergio Massa— se reunieron en La Plata. Si bien en aquella cena no se alcanzó un acuerdo, por las diferencias en torno a desacoplar la elección nacional de la provincial o no, se trató de un primer acercamiento.

Dos días después, el martes, el debate continuó en un encuentro en Casa de Gobierno con referentes de cada sector. Participaron el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, y la secretaria General, Agustina Vila, por el kicillofismo; el presidente del bloque de UP en Diputados, Facundo Tignanelli y el subsecretario de Asuntos Municipales Eduardo “Lalo” Révora, por La Cámpora; y Sebastián Galmarini, director del Banco Provincia, junto con el presidente de la Cámara de Diputados, Alexis Guerrera, en representación del massismo.

Casa de Gobierno bonaerense.jpg

Las fuentes consultadas precisaron que allí se siguió discutiendo, sobre todo, “la conveniencia o no de ir a elecciones desdobladas o concurrentes”, pero admitieron que a la vez se conversó sobre “la necesidad de encontrar un acuerdo de todos los actores para garantizar que la elección sea íntegra y transparente para los electores, ya que la provincia necesita ordenar el quilombo que armó el gobierno nacional, con la Boleta Única y la suspensión de las PASO”.

Los voceros coincidieron en que también se dialogó sobre cómo resolver cuestiones relacionadas con los plazos administrativos y judiciales, la campaña, el financiamiento de boletas y los espacios publicitarios. Al mismo tiempo, se puso énfasis en que el peronismo va a necesitar de un acuerdo con la oposición para lograr suspender las PASO porque no se cuenta con el número necesario para hacerlo son otros espacios.

“En cuanto a lo partidario, se planteó que tenemos que actualizar el reglamento constitutivo del frente para resolver el proceso de selección de candidatos. Cómo se dirimen los conflictos que existen en distritos como Morón, La Matanza u otros con la suspensión de la PASO”, confió uno de los participantes del encuentro. En ese cónclave se pautó volver a reunirse esta semana, lo que ahora está en duda.

La Legislatura de la provincia de Buenos Aires, en tensión por las elecciones

El proyecto de García llegó después de que los diputados que responden a Kicillof presentaran, la semana pasada, una propuesta propia para suspender las PASO. A diferencia de la iniciativa del legislador massista Rubén Eslaiman, la ingresada por la diputada Susana González busca, además, ajustar los plazos electorales bonaerenses y optimizar la organización electoral.

P18 - Susana Gonzalez _opt.jpeg Susana González

Entre los cambios, establece que la convocatoria a elecciones generales deberá realizarse con al menos 100 días de anticipación; la solicitud de reconocimiento de alianzas transitorias deberá ser efectuada hasta 80 días antes de la fecha establecida para la elección general; y la presentación de listas a la Junta Electoral deberá ser realizada con una anticipación de por lo menos 70 días a la fecha del acto electoral.

A la vez, la presentación de boletas identificatorias de candidatos a la Junta Electoral, tendrá que ser efectuada con una anticipación de por los menos cincuenta 50 días a la fecha de los comicios. Sin embargo, el resto de los plazos establecidos por las normas vigentes para el proceso de elecciones generales permanecerán sin cambios.

Si bien desde el Frente Renovador y La Cámpora aseguraron primero que el proyecto iba a votarse en la sesión convocada para hoy y luego señalaron que ello pasaría para la reunión del 3 de abril, lo cierto es que las novedades de ayer hacen difícil prever qué destino tendrá ese texto, que hasta el momento sólo obtuvo despacho en la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos.

“La semana que viene se va a discutir en la Comisión de Reforma Política. En la sesión de hoy no habrá nada relacionado con las PASO”, precisó una fuente legislativa. En paralelo, el Senado convocó a sesionar el 3 de abril.

Qué dice el proyecto de Teresa García

El artículo 1 del proyecto de García -que lleva las firmas de otros 15 legisladores del bloque de UP, todos los kirchneristas y la massista Sofía Vanelli- suspende las PASO por única vez para el año 2025. Luego, establece que “las elecciones del año 2025 para senadores y diputados provinciales, concejales y consejeros escolares se realizarán en la misma fecha que el Poder Ejecutivo de la Nación convoque para la realización de las elecciones a diputados y senadores nacionales, bajo la modalidad de una elección concurrente conforme la ley 15.262”.

“Es en unidad y en un solo día que la provincia le va a poner límites mediante el voto popular al gobierno de Javier Milei”, subrayó la senadora y añadió: “Por eso decimos, una sola Nación, una sola provincia, una sola elección”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TereGarciaOK/status/1904980516215869518&partner=&hide_thread=false UNA SOLA NACIÓN, UNA SOLA PROVINCIA, UNA SOLA ELECCIÓN.

Presentamos el proyecto de suspensión de las EPAOS en la PBA, y la convocatoria a elecciones para Senadores y Diputados Prov, Concejales y Consejeros Escolares; en la misma fecha y en concurrencia con la elección nacional. pic.twitter.com/A3BSOszCed — Maria Teresa Garcia (@TereGarciaOK) March 26, 2025

La legisladora expuso en el texto que “no puede pasar que un cambio en el calendario o en la forma en que se organiza la elección sea percibida por la población como una manipulación intencionada de un sector político en la búsqueda de su propio beneficio”. Por lo tanto, propuso que “para evitar suspicacias sobre el proceso electoral, es necesario que esta Legislatura otorgue certidumbre y confianza a la fijación de la fecha de la elección provincial así como a la decisión de adoptar la modalidad concurrente, reflejando el más amplio consenso de todos los participantes”.

En otro tramo, señala que “la organización de una elección por primera vez en más de 40 años de democracia requeriría una extraordinaria preparación logística, presupuestaria y de los recursos provinciales, que no es posible realizar en estos escasos meses que preceden a la elección”.

La iniciativa refleja la postura del Instituto Patria, desde donde se rechaza la idea de desdoblamiento: “Hay que dejar de pensar individualmente. Como fuerza política, entendemos que no hay proyectos municipales, ni provinciales sin un proyecto nacional que contenga al conjunto y permita desarrollar las políticas que vuelvan a poner a nuestro pueblo en un camino de justicia social y prosperidad”, indica.

María Teresa García.jpg

“No hay lugar para especulaciones, no hay lugar para dirigentes que busquen acomodar el proceso electoral para beneficio propio. Tampoco hay lugar para que por conveniencia electoral se imiten las prácticas de Javier Milei en la Provincia”, cerró. Claro está, el camino hacia la suspensión de las primarias no estará allanado hasta tanto no se arribe a un acuerdo, primero, en torno a la modalidad de la elección.

Las lecturas

Mientras algunos dirigentes interpretan que la jugada busca erosionar la autoridad del gobernador, otros relativizan el conflicto y asocian el gesto a la intención de sumar un elemento de presión al debate. En ese sentido, Tignanelli buscó hoy bajarles el tono a las diferencias de posición dentro del justicialismo al explicar que se trata de “miradas distintas de cómo abordar el proceso electoral”.

En declaraciones a AM 530, el legislador de La Cámpora planteó que “hay un consenso mayoritario para que no haya PASO y hay una posición, con la que me identifico, que la elección debe ser concurrente. Y otra, que es el del espacio del gobernador, que cree que debería ser desdoblada. Es una diferencia de opinión, no es la muerte de nadie”.

“Ayer el bloque de senadores que encabeza Teresa García también hizo público su posicionamiento en favor de la suspensión y que (el comicio) sea concurrente con la elección nacional”, argumentó y remarcó que ello no daña las conversaciones dado que “hubo y sigue habiendo reuniones respecto del desdoblamiento”.

Desde el massismo también apuntaron a poner paños fríos. “Nadie se tiene que ofender por las posiciones del otro o por el proyecto de Teresa. De hecho, los kicillofistas introdujeron en la discusión la posibilidad de modificar la ley que limitó las reelecciones indefinidas de los intendentes, senadores, diputados y concejales, cuando nosotros estamos totalmente en contra. Acá hay que encontrar una salida”, indicaron.

“Sin ir más lejos, ya estaba presentado el proyecto del ‘Turco’ Eslaiman y ellos, en el medio de las conversaciones presentaron otro. No pasa nada. Hay que encontrar acuerdos y trabajar para pulir un proyecto consensuado”, completaron.

Ninguno de los tres espacios que integran el peronismo hace esfuerzos por ocultar el malestar que sobrevuela en esa fuerza. No obstante, todos coindicen en que deben llegar unidos a la elección porque el enemigo a derrotar es Javier Milei.