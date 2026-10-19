La insólita multa que le puso Portugal a Cristiano Ronaldo + Agregar ámbito en









El ganador del Balón de Oro en cinco oportunidades fue castigado por la federación de su país, aunque al ser muy leve podrá decir presente en los próximos partidos bajo el mando de Jorge Jesus.

Cristiano Ronaldo está feliz: la sanción no le impedirá jugar la próxima fecha FIFA con Portugal.

Portugal hizo pública este lunes por la tarde la sanción de Cristiano Ronaldo con su selección: tendrá que estar ausente durante 30 días y deberá pagar una multa de €255. De esta manera, el astro europeo podrá estar presente en la próxima fecha FIFA, si es que el entrenador Jorge Jesus lo avala, e intentará llegar a los mil goles con la camiseta de su país.

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Lo que sucedió fue que Cristiano abandonó la concentración de la selección portuguesa luego de tener un cambio de ideas con el técnico. Tras no resolverse con las palabras, el jugador decidió regresar a Arabia Saudita para que el tema no pase a mayores.

Cristiano Ronaldo y Jorge Jesus hablando en la práctica de Portugal. Además, después de este escándalo del que estuvo pendiente todo su país, decidió sacar a la luz lo sucedido con un comunicado en redes sociales: “El seleccionador faltó a su palabra conmigo”, aseguró.

En su carta, Ronaldo afirmó que Jorge Jesus le había prometido que entraría 30 minutos frente a Noruega y finalmente no cumplió con lo que dijo, valores que no compartió y se lo hizo saber. Luego, el entrenador le prometió que se disculparía en rueda de prensa e hizo todo lo contrario: “Hay jugadores con estatus, pero las reglas son iguales para todos”, sentenció el alineador.

Cristiano Ronaldo junto a sus compañeros de la selección de Portugal. Al fin y al cabo, la falta de respeto fue lo que hizo decidir al “Bicho” por abandonar la concentración, y su reencuentro con Jesus genera una gran expectativa en los fanáticos del jugador, debido a que todavía no hay un parte oficial que asegure que estará convocado o sumará minutos, aunque para limar las asperezas sería lo más oportuno.

Cuándo volverá a jugar Cristiano Ronaldo con Portugal La próxima fecha FIFA Portugal se encargará de cerrar su participación en la fase de grupos de la UEFA Nations League, en donde ya están clasificados para los octavos de final. El primer partido, contra Dinamarca, será el 14 de noviembre, mientras que su último encuentro, frente a Gales, será tres días después, el 17. La realidad, hasta el momento, es que Cristiano no se pronunció al respecto y su futuro con la rojiverde es una incógnita. Si bien se prevé que vaya a estar en la nómina para estos partidos, la situación se definirá pocos días antes de que se lleven a cabo los cotejos anteriormente mencionados. Cristiano Ronaldo buscará volver a sonreír con Portugal. Uno de los principales argumentos a los que se aferran los fanáticos para volver a ver al portugués con la camiseta de su selección son las palabras del presidente de la Federación, Pedro Proença. El dirigente se mostró optimista sobre la posibilidad de dar vuelta la página y volver a unir al grupo. Cabe destacar que fue precisamente con él con quien Ronaldo se comunicó tras lo sucedido, reflejando la excelente relación que mantienen.