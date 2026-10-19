Fecha FIFA de noviembre 2026: qué días serán los partidos y quiénes son los próximos rivales de la Selección argentina + Agregar ámbito en









La Scaloneta jugará dos amistosos en el país a fin de año. Emiliano “Dibu” Martínez quedó comprometido por una fractura de mandíbula.

La Selección argentina tiene previstos dos amistosos para noviembre de 2026: ante Uruguay, el día 13 en Buenos Aires, y frente a Costa Rica, el 17 en Córdoba. La recuperación de Emiliano Martínez será clave para determinar si puede integrar la convocatoria. X

La Selección argentina ya tiene previstos sus próximos compromisos para la Fecha FIFA de noviembre de 2026. El equipo dirigido por Lionel Scaloni jugará dos amistosos como local, ante Uruguay y Costa Rica, en la última ventana internacional del año. Los horarios y algunos detalles de las sedes deberán confirmarse a través de los canales oficiales.

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La preparación para esos encuentros también quedó marcada por la situación de Emiliano “Dibu” Martínez. El arquero sufrió una fractura de mandíbula tras un choque durante un partido en Inglaterra y fue operado. Su recuperación podría demandar varias semanas, por lo que su presencia en los amistosos está comprometida.

La Selección argentina ya tiene confirmada la próxima fecha FIFA. La primera sin Lionel Messi. X Fecha FIFA de noviembre: los próximos partidos de la Selección argentina El primer compromiso de la Albiceleste será el viernes 13 de noviembre ante Uruguay, en Buenos Aires. Se trata de una nueva edición del clásico rioplatense, uno de los enfrentamientos históricos del fútbol sudamericano. La Bombonera aparece como una posible sede, aunque el estadio y el horario deben confirmarse oficialmente.

El segundo amistoso se jugará el martes 17 de noviembre frente a Costa Rica, en la ciudad de Córdoba. El encuentro está previsto en el estadio Mario Alberto Kempes, a la espera de la confirmación definitiva de los detalles de organización. Ambos partidos servirán para cerrar el calendario de la Selección mayor durante 2026.

La ventana internacional de noviembre se desarrollará entre el 9 y el 17 de ese mes. Para el equipo de Scaloni, los encuentros serán una oportunidad para evaluar alternativas en el plantel, probar variantes tácticas y sostener el trabajo de cara a los próximos desafíos. La venta de entradas y los horarios se informarán cuando estén disponibles los anuncios oficiales.

¿Llega el Dibu Martínez a los amistosos? La presencia de Emiliano Martínez quedó en duda después de que sufriera una fractura de mandíbula durante un partido disputado en Inglaterra. El arquero chocó con un rival y tuvo que abandonar el campo de juego para ser atendido. Posteriormente, los estudios médicos confirmaron la lesión y debió someterse a una intervención quirúrgica. El arquero fue operado con éxito, aunque todavía no se estableció una fecha precisa para su regreso a la actividad. Los primeros reportes señalaron que la recuperación podría extenderse durante varias semanas, un plazo que complicaría su participación en los partidos de la Selección argentina contra Uruguay y Costa Rica. La situación obligará al cuerpo técnico a seguir de cerca su evolución y evaluar otras alternativas para el arco. La lista definitiva de convocados permitirá conocer qué futbolistas estarán disponibles para la última Fecha FIFA del año. Por ahora, la presencia del Dibu Martínez no está asegurada y dependerá de cómo avance su recuperación en las próximas semanas.