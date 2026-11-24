Once futbolistas que marcaron una época pusieron fin a sus ciclos internacionales durante el año. Entre ellos suman un valor máximo de mercado de u$s1.150 millones, pero sus cotizaciones actuales apenas alcanzan los u$s116 millones.

Neymar, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo encabezan la lista de los jugadores más valiosos que se despidieron de sus seleccionados en 2026.

El fútbol internacional atraviesa un cambio de época. E l 2026 quedará marcado por las despedidas de algunas de las figuras más importantes de las últimas dos décadas, con Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Neymar a la cabeza. A ellos se sumaron otros protagonistas de peso como Romelu Lukaku, James Rodríguez, Riyad Mahrez y Manuel Neuer, en una lista de 11 futbolistas que dejaron atrás sus respectivas selecciones.

El impacto también se refleja en el mercado. En el mejor momento de sus carreras, estos jugadores llegaron a acumular una cotización conjunta de u$s1.150 millones. Actualmente, el valor total de sus pases se redujo a apenas u$s116 millones, una caída que expone el paso del tiempo y el cierre de una generación irrepetible.

Messi y Cristiano representan los dos casos más emblemáticos. El portugués, de 41 años, confirmó su despedida en noviembre después de 23 años con su seleccionado, 234 partidos y 146 goles, récord absoluto entre los máximos artilleros internacionales. El argentino, por su parte, cerró su ciclo a los 39 años tras 21 temporadas y 208 encuentros con la Albiceleste. Con 126 tantos, se marcha como el máximo goleador histórico de Argentina.

Ambos alcanzaron un valor máximo de mercado de u$s208 millones en el caso de Messi y u$s139 millones en el de Cristiano. Hoy, sus cotizaciones son de u$s17,3 millones y u$s11,6 millones, respectivamente. Una diferencia que dimensiona la evolución de sus carreras, aunque sus registros deportivos permanecerán entre los más importantes de la historia.

Otro nombre central de esta transición es Neymar. El brasileño puso fin a una trayectoria internacional de 16 años después de disputar su último Mundial, en el que Brasil quedó eliminado en octavos de final frente a Noruega. Había regresado a la selección después de casi tres años para afrontar esa última competencia.

El delantero se despide como máximo goleador histórico de Brasil, con 80 tantos, aunque con la asignatura pendiente de no haber conquistado un título mayor con la camiseta de su país. Su valor máximo también llegó a los u$s208 millones, pero actualmente está tasado en apenas u$s9,2 millones, a sus 34 años.

La lista tiene otro protagonista de peso en Romelu Lukaku, quien anunció su retiro de Bélgica después de 16 años. El delantero marcó 94 goles y se convirtió en el máximo artillero histórico de los Diablos Rojos. Su cotización alcanzó los u$s116 millones y hoy se ubica en u$s6,9 millones.

El recambio también alcanza a Europa, África y Sudamérica

Entre las despedidas más inesperadas aparece la de Marcos Llorente. Con apenas 31 años, el español decidió cerrar su etapa internacional después de conquistar el Mundial con La Roja, pese a haber disputado solamente 27 partidos. El futbolista del Atlético de Madrid tiene actualmente una cotización de u$s23,1 millones, la más alta entre los 11 retirados, aunque lejos de los u$s92,4 millones que llegó a valer.

El rostro de los tres más grandes y valiosos futbolistas que se despidieron este año de sus selecciones. X

James Rodríguez también puso punto final a su recorrido con Colombia. Después de 15 años y 131 partidos, igualó el récord de presencias de David Ospina y se despidió de uno de los ciclos más importantes de su historia futbolística. Su valor máximo fue de u$s92,4 millones, mientras que actualmente alcanza los u$s1,7 millones. Al igual que Neymar, se marcha sin haber conseguido un título mayor con su seleccionado.

África también perdió a dos referentes. Riyad Mahrez, campeón de la Copa Africana de Naciones de 2019, dejó Argelia después de 12 años y a los 35 años. Su cotización llegó a los u$s69,3 millones y hoy se ubica en u$s4 millones.

Iñaki Williams, en tanto, cerró una etapa mucho más corta con Ghana. El delantero se nacionalizó y debutó en 2022, por lo que su recorrido internacional duró cuatro años, período en el que disputó dos Copas del Mundo. Su valor máximo fue de u$s57,8 millones y actualmente está tasado en u$s9,2 millones.

La despedida de Patrik Schick también tuvo un componente institucional. El delantero checo, de 30 años, aprovechó su retiro para cuestionar el funcionamiento del fútbol de su país y reclamar cambios estructurales. "El fútbol checo tiene mucho más que ofrecer de lo que ha demostrado en los últimos años", sostuvo. Su cotización alcanzó los u$s57,8 millones y actualmente conserva un valor de u$s20,8 millones, mientras atraviesa una buena temporada como máximo goleador del Bayer Leverkusen.

Alemania, por su parte, despidió a dos figuras de distintas generaciones. Antonio Rüdiger, de 33 años, cerró un ciclo de 12 temporadas con la Mannschaft. Su valor máximo fue de u$s57,8 millones y hoy se encuentra en u$s6,9 millones.

Manuel Neuer también anunció su retiro definitivo, después de regresar para disputar el Mundial. El arquero, campeón del mundo en 2014 y considerado uno de los mejores de todos los tiempos en su posición, se marcha entre los cinco futbolistas con más presencias en la historia de Alemania. A los 40 años, su cotización pasó de un máximo de u$s52 millones a los actuales u$s4,6 millones.

La dimensión económica de estas despedidas permite medir el final de una generación. Los 11 futbolistas reunieron en sus mejores momentos un valor de mercado de u$s1.150 millones, pero hoy representan apenas u$s116 millones. Más allá de la depreciación, el dato refleja algo más profundo: el cierre de una etapa en la que varias de las mayores estrellas del fútbol mundial compartieron protagonismo y encontraron en el Mundial de 2026 el último gran escenario de sus carreras internacionales.