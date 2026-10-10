Portugal ratificó la suspensión preventiva de Cristiano Ronaldo tras su conflicto con Jorge Jesus

La Federación Portuguesa de Fútbol ratificó la medida disciplinaria contra el delantero, que no podrá volver a jugar con su selección hasta que se conozca la resolución definitiva del caso.

La Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) confirmó la suspensión preventiva de Cristiano Ronaldo en medio del conflicto que protagonizó con el entrenador Jorge Jesus . La medida le impedirá volver a jugar con el seleccionado nacional hasta que se conozca la resolución definitiva del procedimiento disciplinario.

La entidad informó que la sanción fue tramitada con carácter de urgencia y que el expediente quedó en manos de la Comisión de Instrucción Disciplinaria. En el comunicado oficial, la FPF precisó: “Se determinó una suspensión preventiva no automática del jugador y se le otorgó carácter de urgencia”.

El procedimiento había comenzado el 9 de octubre y fue remitido a la comisión disciplinaria el 10 de octubre . Según la federación, el expediente permanecerá reservado hasta que concluya la investigación.

La decisión condiciona la participación del delantero en los próximos compromisos de Portugal, previstos para noviembre, durante la última fecha FIFA de 2026. El seleccionado, que mantiene puntaje perfecto en la Nations League , enfrentará a Dinamarca y Gales .

El episodio se desencadenó después de la victoria de Portugal por 2-1 ante Noruega por la UEFA Nations League . Ronaldo permaneció en el banco de suplentes y no sumó minutos. Además, no saludó al público junto a sus compañeros y se retiró directamente al vestuario.

Archivo. El flamante entrenador quedó en el centro de la polémica. @Portugal

Luego, abandonó la concentración de la selección de Portugal en medio de la creciente tensión con el entrenador Jorge Jesus. El delantero tomó la decisión después de la conferencia de prensa del técnico y de mantener una conversación con Pedro Proença, presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF).

El delantero explicó que se marchó porque no se había cumplido un acuerdo sobre el tiempo de juego.

“Un error que es únicamente mi responsabilidad y que no debería haber ocurrido. Pido disculpas al pueblo portugués que nos apoyó intensamente allí, pido disculpas a los aficionados y pido disculpas a quienes, sin ser portugueses, viajaron hasta allí para verme y a quienes pude haber decepcionado”, expresó.

Además, se disculpó con sus compañeros por haber abandonado la concentración y admitió que su malestar con el entrenador no justificaba esa decisión.

“También les debo una disculpa a mis compañeros de la selección nacional por abandonar la concentración. A pesar de la absoluta falta de confianza en la palabra del entrenador, como cualquiera que haya presenciado estas conversaciones puede atestiguar, no debí haberlo hecho. La responsabilidad es exclusivamente mía”.

Por último, Ronaldo se mostró dispuesto a aceptar las consecuencias disciplinarias que determine la Federación Portuguesa de Fútbol y consideró que su condición de capitán debía ser un factor agravante:“Las consecuencias de mis actos deben ser evaluadas y sancionadas por la Federación Portuguesa de Fútbol. Creo que el castigo no debe atenuarse. No soy un jugador cualquiera; soy el capitán del equipo, y eso es un factor agravante. Ya me he disculpado, pero sé que los actos deben tener consecuencias. Cualquiera en el fútbol, como yo, sabe que, independientemente de la posición individual, las reglas son las mismas para todos”. Tras reconocer su error, descartó retirarse de la selección.

En medio de la controversia, la cuenta oficial del seleccionado portugués en X publicó una imagen del histórico capitán celebrando un gol con la camiseta nacional para referirse a su última conquista con Al Nassr, en Arabia Saudita. “Gol de Cristiano Ronaldo en la victoria del Al Nassr”, escribió junto a la fotografía, que cosechó miles de interacciones en pocos segundos.

Cristiano Ronaldo volvió al gol y quedó a 20 de los 1.000

El delantero de 41 años rompió una sequía de un mes y abrió la goleada 3-0 de Al Nassr sobre Al Draih, por la octava fecha de la liga saudí. Ronaldo marcó a los 22 minutos, después de aprovechar un rebote del arquero tras un remate de Kingsley Coman.

Con la victoria, Al Nassr llegó a los 19 puntos y alcanzó la cima del torneo, igualado con Al-Qadisiya. El tanto fue el número 980 de la carrera profesional de Ronaldo, que quedó a 20 goles de alcanzar la marca de los 1.000.

Su última conquista había sido el 9 de septiembre, ante Abha. Samú Costa y Coman completaron el resultado, que le permitió al equipo recuperarse tras la derrota por 4-0 frente a Al Ain en la Champions Asiática.

En Arabia Saudita, los hinchas de Al Nassr respaldaron al portugués con una bandera que llevaba la frase “La grandeza se gana” y una ovación en el minuto 7.

El comunicado de la Federación Portuguesa de Fútbol

El comunicado oficial de Portugal tras el escándalo de Ronaldo.

Asunto: Procedimientos disciplinarios incoados en el marco de las competiciones organizadas por la FPF.

Expediente disciplinario n.º 43-2026/2027

Incoación de expediente disciplinario a Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, por acuerdo de la Sección No Profesional de fecha 9 de octubre de 2026, con el objeto de determinar la eventual relevancia disciplinaria de los hechos denunciados el 7 de octubre de 2026. Sin perjuicio de la suspensión preventiva automática a la que estuvo sujeto hasta la fecha de la incoación, se ha determinado la suspensión preventiva no automática del jugador y se ha otorgado carácter de urgencia al procedimiento.

El expediente fue remitido, el 10 de octubre de 2026, a la Comisión de Instrucción Disciplinaria de la FPF, quedando excluido de publicidad hasta la finalización de la instrucción.

Ciudad del Fútbol, 10 de octubre de 2026.