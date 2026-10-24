Lionel Messi en las principales portadas de España tras recibir el Premio Princesa de Asturias

Los diarios españoles más importantes dedicaron sus portadas al argentino después de que recibiera las condecoración en Oviedo. Destacaron su trayectoria, el reconocimiento de la familia real y la ovación que recibió.

Lionel Messi se convirtió en el gran protagonista de las portadas de los diarios españoles después de recibir el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 , durante una ceremonia celebrada en el Teatro Campoamor de Oviedo . Tanto la prensa deportiva como los principales periódicos generalistas destacaron la presencia del excapitán de la Selección argentina y su encuentro con la familia real española.

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El reconocimiento al exfutbolista del Barcelona ocupó un lugar central en las primeras páginas de los medios deportivos, incluidos los periódicos de Madrid, que eligieron fotografías del argentino con el diploma recibido durante la gala.

Los titulares reflejaron el homenaje al futbolista, con expresiones como “Príncipe Leo” , “Messi se corona” y “Se ganó el respeto de todos” , mientras que los diarios de información general combinaron su imagen con los discursos de la princesa Leonor y el rey Felipe VI .

La distinción también permitió recuperar la extensa relación de Messi con España, país donde desarrolló gran parte de su carrera profesional y se consolidó como una de las figuras más importantes de la historia del fútbol.

El diario catalán Mundo Deportivo eligió el título “Príncipe Leo” para presentar el reconocimiento al argentino. La portada mostró al futbolista vestido de traje, sonriente y con el diploma en sus manos.

El periódico resaltó que Messi se convirtió en “el primer futbolista en recoger el Premio Princesa de Asturias de los Deportes a título individual”, un hecho que destacó la particularidad de la distinción.

Además, recuperó los fundamentos del galardón, que reconocieron su “excepcionalidad deportiva, solidaridad, humildad y compromiso colectivo”, cualidades que la institución valoró más allá de los logros obtenidos dentro de las canchas.

Por su parte, el diario madrileño Marca dedicó prácticamente toda su portada al capitán argentino, con una fotografía en la que apareció sosteniendo el diploma y el título “Messi se corona”.

La publicación remarcó que el jugador recibió el premio “ante un auditorio entregado”, en referencia al reconocimiento del público presente durante la ceremonia.

El astro dejó Barcelona en 2021.

También incluyó una declaración de la princesa Leonor, quien destacó la dimensión de su carrera deportiva: “Tiene sentido mirar hoy su trayectoria irrepetible”.

En tanto, AS eligió el titular “Se ganó el respeto de todos”, acompañado por una fotografía de Messi con el reconocimiento en sus manos y la presencia de Felipe VI y Leonor detrás del futbolista.

El medio también recuperó una frase vinculada con su legado deportivo: “Convirtió lo extraordinario en rutina”, en referencia a la regularidad con la que consiguió mantener un rendimiento destacado a lo largo de su trayectoria.

El diario Sport optó por “Príncipe Messi” y publicó una imagen del argentino sonriente, tomada desde un ángulo que generó el efecto visual de una corona sobre su cabeza.

La publicación señaló que Messi estuvo “entre los más aclamados” durante la entrega de premios y destacó las felicitaciones que recibió del Barcelona, su antiguo club, así como las palabras de su presidente, Joan Laporta.

El País también elogió a Messi.

Otros medios también destacaron el reconocimiento a Messi

La repercusión del premio también alcanzó a los principales periódicos generalistas de España, aunque en estos casos la cobertura estuvo más vinculada con los discursos institucionales y la presencia de la familia real.

El País publicó una fotografía en la que Messi apareció sentado junto a la princesa Leonor y el rey Felipe VI, con la reina Letizia a un costado. El diploma del futbolista quedó ubicado sobre la mesa, delante de él.

El periódico tituló su portada “Los Premios Princesa de Asturias por la democracia y el ‘tiquitaca’”, una referencia que vinculó los mensajes pronunciados durante la ceremonia con la presencia del argentino.

En su cobertura, el diario también mencionó a otras personalidades reconocidas en la edición 2026, entre ellas la cantante Patti Smith, el escritor Julian Barnes y el historiador Timothy Garton Ash.

Messi recibió la condecoración el pasado 23 de octubre.

Por su parte, La Vanguardia eligió una fotografía de Messi junto con Leonor, Felipe VI y Letizia, y destacó las palabras de la princesa sobre los méritos de los galardonados.

En particular, el medio recuperó la referencia a la capacidad del exjugador del Barcelona para convertir “lo extraordinario en rutina”, una de las expresiones que más repercusión tuvo después de la ceremonia.

Finalmente, La Razón priorizó una imagen de los integrantes de la familia real, aunque también reservó un espacio para una fotografía del futbolista argentino entre los asistentes. El periódico resumió su participación con una frase: “Leo Messi no habló, pero fue de los más seguidos”.

De esta manera, la entrega del Premio Princesa de Asturias de los Deportes volvió a colocar a Lionel Messi en el centro de la atención mediática española. Las portadas coincidieron en destacar su trayectoria y el reconocimiento que recibió en Oviedo, donde su figura trascendió nuevamente el ámbito estrictamente futbolístico.