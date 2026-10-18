Lionel Messi marcó un doblete y el Inter Miami se acerca a los playoffs de la MLS + Agregar ámbito en









El conjunto de Florida venció 3-1 a Atlanta United como visitante, con un gol de Germán Berterame y dos del capitán argentino en el segundo tiempo.

Inter Miami venció 3-1 a Atlanta United como visitante por la trigésimo primera fecha de la Conferencia Este de la MLS.

Lionel Messi volvió a ser determinante para el Inter Miami y anotó dos goles en la victoria por 3-1 ante Atlanta United, como visitante, por la trigésimo primera fecha de la Conferencia Este de la MLS. Con este resultado, el equipo de Florida quedó cerca de asegurar su clasificación a los playoffs y mantiene la expectativa de pelear por el título de la temporada.

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El encuentro se disputó este sábado por la noche en el Mercedes-Benz Stadium, donde Inter Miami consiguió una victoria importante en la recta final de la fase regular. Germán Berterame abrió el marcador sobre el cierre de la primera parte, mientras que Messi amplió la diferencia con dos definiciones en el complemento. En los últimos minutos, Fafá Picault descontó de penal para el conjunto local.

Messi resolvió el partido en cinco minutos Después de una primera parte en la que Inter Miami logró ponerse en ventaja gracias al tanto de Berterame a los 45 minutos, el capitán argentino tomó el protagonismo durante el segundo tiempo. Messi convirtió a los 11 y a los 15 minutos, con dos apariciones que le permitieron a su equipo establecer una diferencia de dos goles y encaminar el triunfo.

YOU JUST CAN’T STOP HIM. https://t.co/eHtDumNNwx — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) October 18, 2026 El rosarino volvió a demostrar su capacidad para resolver situaciones frente al arco rival. En apenas cinco minutos, aprovechó sus oportunidades para superar a la defensa de Atlanta United y dejar al conjunto visitante con una ventaja que resultó decisiva para el desarrollo del encuentro.

El descuento de Fafá Picault llegó sobre el final, mediante un tiro penal, pero no alcanzó para modificar el resultado. De esta manera, Inter Miami se llevó los tres puntos fuera de casa y sumó una victoria clave para sus aspiraciones en la competencia.

Inter Miami mantiene la pelea en la Conferencia Este Con este resultado, el equipo de Florida continúa en el segundo puesto de la Conferencia Este, a once puntos de Nashville, líder de la clasificación. Aunque todavía debe completar el tramo final de la fase regular, Inter Miami se encuentra prácticamente clasificado a los playoffs, instancia en la que buscará avanzar hacia la definición del campeonato. La victoria ante Atlanta United le permite al conjunto mantener el impulso en una etapa importante del calendario. Con Messi como principal referencia ofensiva, el equipo apunta a llegar en buenas condiciones a los cruces eliminatorios, en los que buscará competir por el título de la MLS. ¡OTRO MÁS! ¡GOLAZO DEL CAPITÁN! https://t.co/ro9fyMtdtZ — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) October 18, 2026 La presencia argentina en el equipo de Florida El entrenador de Inter Miami, Cristian 'Kily' González, también contó con una amplia participación de futbolistas argentinos en el encuentro. Además de Messi y Berterame, el equipo tuvo en cancha a Rodrigo De Paul, Gonzalo Luján, David Ayala, Maximiliano Falcón y Facundo Mura. La presencia de varios jugadores argentinos volvió a marcar la composición del plantel del conjunto estadounidense. En esta ocasión, Berterame abrió el camino para la victoria y Messi se encargó de ampliar la diferencia en el complemento, en una actuación que le permitió a Inter Miami sumar tres puntos importantes en su objetivo de llegar a los playoffs y luchar por el campeonato.