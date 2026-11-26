El jugador de Inter Miami estará el 20 de diciembre en el partido homenaje del Apache, que también contará con Sergio Agüero, Martín Palermo, Leandro Paredes, Gianluigi Buffon y Rio Ferdinand. Se espera la presencia del portugués. Además, el exdelantero prepara una agenda especial y quiere llevar a sus invitados a visitar Fuerte Apache.

Con Lionel Messi seguro, Carlos Tevez está esperando la confirmación de Cristiano Ronaldo para su partido de despedida.

La despedida de Carlos Tevez promete convertirse en uno de los grandes acontecimientos futbolísticos del cierre de 2026. El próximo domingo 20 de diciembre, La Bombonera será el escenario del partido homenaje del exdelantero, quien reunirá a varias de las figuras más importantes que compartieron su carrera. La confirmación de Lionel Messi como invitado estelar elevó todavía más las expectativas alrededor de un evento que tendrá presencia de campeones del mundo, leyendas europeas e ídolos de Boca.

El propio Tevez confirmó que la Pulga estará presente en su último baile, cinco años después de haber anunciado su retiro del fútbol profesional. La presencia del excapitán de la Selección argentina le dará un atractivo especial a una jornada que ya tenía nombres de primer nivel confirmados.

La relación entre ambos tiene una historia importante. Tevez fue uno de los referentes que recibió a Messi en la Selección argentina y juntos disputaron 47 partidos con la camiseta albiceleste. También compartieron los mundiales de Alemania 2006 y Sudáfrica 2010.

Además, se enfrentaron en cuatro oportunidades a nivel de clubes, dos de ellas en finales de Champions League. En ambas ocasiones, Barcelona de Messi derrotó a los equipos de Tevez: Manchester United en 2009 y Juventus en 2015.

La lista de invitados confirmados combina distintas etapas de la trayectoria del Apache. Uno de los primeros nombres anunciados fue Sergio Agüero, con quien compartió equipo en Manchester City y la Selección argentina. Ambos fueron protagonistas de la histórica Premier League 2011/12, cuando el conjunto inglés conquistó el título con el recordado gol agónico del Kun frente a Queens Park Rangers.

También estará Martín Palermo, uno de los máximos ídolos de Boca y compañero de Tevez durante el segundo semestre de 2004. Juntos conquistaron la Copa Sudamericana de ese año, con goles en la final frente a Bolívar que le permitieron al equipo dirigido por Jorge Benítez quedarse con el trofeo.

Otro de los confirmados es Leandro Paredes, actual capitán y figura del Xeneize. Aunque nunca compartió cancha con Tevez, ambos tienen en común su identificación con Boca y su recorrido por la Selección argentina.

Desde Europa llegarán dos nombres de peso. Gianluigi Buffon, histórico arquero italiano, compartió plantel con el Apache en Juventus entre 2013 y 2015. Durante ese período conquistaron dos títulos de Serie A, una Coppa Italia y una Supercoppa Italiana, además de disputar la final de la Champions League 2014/15 frente al Barcelona.

“LO QUE ME VOY A REÍR CUANDO MESSI Y CRISTIANO LO PASEN AL FLACO. LE DIGO: ‘PREPARATE, PORQUE NO LOS VAS A NI VER’” Carlitos Tevez, mano a mano con Estudio Fútbol, palpitó su despedida del próximo 20 de diciembre en La Bombonera. https://t.co/43w14FK3yu — TyC Sports (@TyCSports) November 26, 2026

La nómina también incluye a Rio Ferdinand, exdefensor inglés y compañero de Tevez en Manchester United entre 2007 y 2009. Juntos ganaron dos Premier League y la Champions League de 2008, entre otros títulos.

Por ahora, los invitados confirmados son Sergio Agüero, Martín Palermo, Gianluigi Buffon, Leandro Paredes, Rio Ferdinand y Lionel Messi.

Fuerte Apache, asado y mate: el itinerario especial que prepara Tevez

Más allá del partido en La Bombonera, Tevez quiere que sus invitados conozcan la Argentina desde una perspectiva diferente. Por eso, organizó una agenda de actividades para los días previos al homenaje, con una propuesta que tendrá como punto central una visita al barrio donde creció: Fuerte Apache.

El exdelantero contó que varios de los futbolistas convocados comenzarán a llegar al país entre el 16 y el 17 de diciembre. Para recibirlos, prepara una serie de encuentros que combinarán gastronomía, cultura y fútbol.

El 17 de diciembre está prevista una cena de gala en la Usina del Arte. Al día siguiente, el Apache tiene pensado llevar a las figuras a su barrio para disputar un partido informal. La intención es mostrarles el lugar donde comenzó su historia y compartir con ellos una parte de sus raíces.

"Que sepan de dónde salí", explicó Tevez al referirse a la iniciativa en una entrevista con TyC Sports.

La agenda continuará el 19 de diciembre con una visita a Estancia Vigil, donde buscará acercar a sus invitados a algunas de las tradiciones argentinas. "Les hacemos cosas argentinas, tomar mate, vino, comer un asado a la estaca", adelantó.

El exfutbolista también se mostró entusiasmado con la posibilidad de llevar a Cristiano Ronaldo a Fuerte Apache, aunque todavía no figura entre los invitados confirmados. "Estaría buenísimo. Obvio que estaremos 20 minutos jugando, no podríamos salir después. Llevamos una cámara, jugamos y después salimos", comentó entre risas.

La intención del Apache es que las figuras internacionales no solamente participen de su despedida, sino que también se lleven una experiencia del país y conozcan parte de su historia personal.

"Quiero que se vayan de Argentina con esa sensación hermosa", resumió Tevez, quien incluso contó que algunos invitados aprovecharán el viaje para conocer Mendoza y distintos destinos del sur argentino, mientras que otros podrían quedarse para pasar Navidad en el país.

Así, la despedida del 20 de diciembre tendrá un componente que irá más allá del fútbol: será el reencuentro de Tevez con sus compañeros, rivales e ídolos de distintas generaciones, pero también una oportunidad para mostrarles el camino que recorrió desde Fuerte Apache hasta convertirse en una de las grandes figuras del fútbol mundial.