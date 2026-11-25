El registro de calificaciones corresponde a séptimo grado, cuando el futbolista asistía a la Escuela General Las Heras de Rosario. Sus antiguas maestras revelaron cómo era dentro del aula.

La viraliazción de un boletín de Messi en el colegio causó furor.

Mucho antes de convertirse en una de las máximas figuras de la historia del fútbol, Lionel Messi transitó su infancia entre las aulas de la Escuela Nº 66 General Las Heras de Rosario y las divisiones inferiores de Newell’s Old Boy s . Un boletín de calificaciones de aquella época volvió a circular en las redes sociales y despertó la curiosidad de miles de usuarios.

El documento corresponde a séptimo grado, cuando el futuro capitán de la selección argentina tenía entre 12 y 13 años. Allí quedó registrado su desempeño académico, con calificaciones que reflejaron un rendimiento regular y una marcada diferencia en Educación Física , materia en la que obtuvo un 10.

En Plástica y Música , el rosarino consiguió un 8, mientras que en Matemática, Lengua, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Lengua Extranjera y Tecnología registró calificaciones de 6, suficientes para aprobar las asignaturas.

El boletín coincide con las descripciones que realizaron sus antiguas docentes en diferentes entrevistas: un alumno reservado, de buen comportamiento y con una especial predilección por las actividades deportivas.

Andrea Sosa , quien fue profesora de Matemática de Messi durante quinto y sexto grado, recordó en una entrevista publicada por el medio brasileño Globo el contraste entre su personalidad dentro del aula y su comportamiento durante los recreos.

El boletín se viralizó en redes sociales. X

“Era un chico muy tranquilo, que participaba poco en clase porque era muy tímido. Sin embargo, cuando salía al patio a jugar a fútbol se transformaba completamente, ahí era el Leo que ha conocido el mundo.”

Por su parte, Mónica Domina, subdirectora del establecimiento y maestra del futbolista en primer grado, también destacó la pasión que manifestó por el fútbol desde sus primeros años de escolaridad.

La docente recordó que “siempre fue muy callado, pero tenía muchos amigos, todos querían jugar con él a fútbol y cuando se acababa la clase salían corriendo a ver quién llegaba antes, el deporte siempre fue una pasión para él”.

Domina reconoció que, pese al interés que Messi demostró por el deporte desde pequeño, nunca imaginó la dimensión que alcanzaría su carrera profesional.

“Uno no sabe cuando tiene un niño en primer grado qué va a ser cuando sea grande, ni me imaginé que Lionel iba a ser un crack. Estoy súper orgullosa”, afirmó. Además, destacó que su personalidad permaneció intacta pese al éxito deportivo: “La fama y la plata no lo cambiaron. Siempre fue igual”.

El vínculo que Lionel Messi mantiene con su antigua escuela de Rosario

Incluso después de consolidarse como una estrella internacional, Messi mantuvo el contacto con la institución en la que cursó sus estudios primarios y regresó en distintas oportunidades para reencontrarse con sus antiguas docentes.

Gracias a los aportes del futbolista, el establecimiento incorporó computadoras, televisores y un equipo de música. También reparó los bancos del patio donde el rosarino jugaba durante los recreos y decoró sus instalaciones con los colores de Newell’s Old Boys.

“Es un chico muy dulce y humilde, que se preocupa muchísimo de todo lo que ocurre a su alrededor. Continúa siendo la misma persona, siempre que viene a Rosario nos visita y habla con sus amigos”, señaló Domina.

En la actualidad, la Escuela General Las Heras constituye uno de los lugares emblemáticos de Rosario para quienes buscan conocer la infancia del capitán de la selección argentina.

El boletín escolar y los recuerdos de sus maestras permiten reconstruir una etapa de la vida del futbolista, mucho antes de consagrarse campeón mundial en Qatar 2022, obtener los subcampeonatos de Brasil 2014 y del Mundial 2026, y convertirse en el segundo máximo goleador histórico de la competencia, con 21 tantos en 34 partidos.