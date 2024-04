Los motivos de Boca para no modificar la logística de su viaje a Bolivia, por la Copa Sudamericana

La noticia del trágico accidente en el camino de Sucre hacia Potosí, en Bolivia , que dejó cuatro muertos y 36 heridos, alarmó a Boca porque ese mismo recorrido deberá realizar el plantel el miércoles para el debut ante Nacional, por la Copa Sudamericana . Sin embargo, el club xeneize no cambiará la logística del viaje que plantearon autoridades bolivianas y la Conmebol .

El pedido de Bolivia a la Conmebol y a Boca

Después del accidente fatal, las autoridades de la ciudad boliviana le solicitaron y recomendaron a la Conmebol y también a Boca que la delegación argentina pasara la noche posterior al partido allí, en Potosí, y no regrese en el momento hacia a Sucre.

Bolivia: por un accidente fatal, le pidieron a Boca no regresar cuando termine el partido — Ámbito Financiero (@Ambitocom) April 1, 2024

Si bien en Boca admiten el peligro que implica el viaje que van a emprender, por el momento no tendrían pensado moverse del plan inicial: terminar el partido y ahí mismo, en medio de la noche, subirse a las camionetas y volver a Sucre como estaba pactado.

Las razones de Boca para mantenerse en el plan original

Boca no va a modificar la hoja de ruta trazada porque Potosí no tiene la capacidad hotelera suficiente para albergar a una delegación tan grande. De hecho, fue el motivo por el que no se hospedaron directamente en esa ciudad y tuvieron que elegir Sucre como base. Además, porque cambiar la logística implicaría llegar más tarde al país y la agenda xeneize es muy apretada.

No hay descanso!



Nacional Potosí — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) April 1, 2024

Lo que sucede es que ya en el país, Diego Martínez tendrá que trabajar rápido e inmediatamente ponerse a pensar en el próximo viaje, que será el viernes venidero a Rosario, donde Boca jugará el sábado un partido determinante en la Copa de la Liga Profesional ante Newell’s, por la clasificación a la Fase Final.