Van 18 roturas de ligamentos en 3 meses en Primera: el descargo del médico de Boca

Lucas Blondel de Boca y Ulises Sánchez de Belgrano de Córdoba fueron los nuevos futbolistas de Primera División en sumarse a la penosa lista de roturas ligamentarias. El fútbol argentino está atravesando su propia pandemia en este género y no hay una solución a la vista.

El descargo y la preocupante reflexión del Doctor Batista

Debido a ello, el Doctor Jorge Pablo Batista (médico de Boca) hizo una profunda reflexión y advertencia a las autoridades y comparó esta realidad con la de los torneos de Europa. “NO son 18!!! SON 19. Hay un jugador más que seguramente será dada la info próximamente!! Este fin de semana: 3 (Tres!!!!!). Hace dos semanas subí una publicación que pasó desapercibida. El año pasado también lo hice”, comenzó su descargo a través de una publicación en Instagram.

Además, el doctor de Boca dio sus motivos sobre por qué pasan estas lesiones:

"Calendario muy apretado, terrenos de juego en algunos casos en mal estado, modas en el uso de tapones semicirculares en lugar de tapones redondos, estress psíquico (todos se juegan algo, descenso, clasificar a instancias finales, etc etc), fatiga física. El fútbol argentino es sumamente difícil, el trabajo de los preparadores físicos es excelente. Esto trae aparejado que el jugador no tenga un segundo sin que reciba la presión de dos y hasta tres rivales. (Estress físico y mental)", agregó Batista en su cuenta @jpbatista20.

Por último, dejó una reflexión preocupante: "De todo esto se me ocurre una sola conclusión: NO veo una salida rápida. Se seguirán rompiendo cada vez más jugadores, esto es INEVITABLE. No hay programas de prevención que se puedan instaurar porque las variables a corregir son muchísimas y tocan intereses económicos en muchos casos. Una pena!!", concluyó.

El problema con los tapones de los botines por las lesiones ligamentarias

Como hizo mención el Doctor Batista, los modernos tapones de los botines estarían siendo perjudiciales para las salud de los futbolistas: 9 de los 18 botines (de jugadores rotos) estan asociados a la gama de velocidad, donde la suela es muy agresiva. Ellos son Adidas X, Nike Mercurial y Puma Ultra. Tapones metálicos semicirculares.

