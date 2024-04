Los "goles fantasmas" abrieron la polémica sobre el uso de la tecnología

En ambos lados del océano no se pudieron comprobar a ciencia cierta si la pelota pasó o no totalmente la raya , es decir si fue o no gol de River y de Barcelona.

Mientras el técnico de River, Martín Demichelis, no quiso hablar sobre el gol en contra de Cristian Lema que le fue anulado argumentando que no lo vio, en Barcelona el presidente del club catalán, Joan Laporta, salió al cruce tras la polémica arbitral que azotó el clásico del Real Madrid disputado en el Santiago Bernabéu. El mandatario blaugrana publicó un vídeo institucional donde llega a amenazar con solicitar la repetición del partido, si se confirma la validez del gol fantasma no concedido a Lamine Yamal.

Lo cierto es que en ambos casos -más en Cataluña- se comenzó a hablar del por qué no se utiliza el sistema de detección automática de goles.

Cómo funciona

“La detección automática de goles es un medio técnico para determinar al instante si el balón ha rebasado o no en su totalidad la línea de meta. Desde su puesta en marcha en 2014, esta tecnología fue un elemento fundamental en el mundo del fútbol”, indicó la FIFA, que también lo utilizó el el último Mundial de Qatar.

GOL FANTASMA 3.webp Incomprobable. Sin el uso de la tecnología y con la pelota en el aire quedará siempre la duda si traspasó del todo o no la línea de gol. San Juan 8

La tecnología permite concluir si hubo gol o no casi al instante. La detección automática de goles determina de manera categórica si el balón ha rebasado en su totalidad la línea de meta, información que ayuda a los árbitros a tomar una decisión definitiva. La información se transmite en un lapso de un segundo, lo que garantiza una respuesta inmediata por parte del equipo arbitral.

Para ello, el reloj de los jueces indican si el balón ingresó o no al arco, gracias a 14 cámaras. Los miembros del equipo arbitral son los únicos que reciben la indicación en su reloj. El sistema utiliza catorce cámaras de alta velocidad instaladas en la pasarela del estadio o bajo su cubierta. Los datos de las cámaras se utilizan para generar una animación en 3D, a fin de mostrar la decisión tanto por televisión como por la pantalla gigante en el interior del estadio.

Estas cámaras no son las mismas que detectan los fuera de juego. Las cámaras de alta velocidad de las tecnologías de línea de gol se enfocan únicamente en las dos áreas de gol y no cubren todo el campo de juego. Por lo tanto, las cámaras no se utilizan para la tecnología de fuera de juego semiautomática.

Asimismo, el chip dentro del balón no afecta la decisión de esta tecnología. El sistema de detección automática de goles que se utilizó en la Copa Mundial 2022 se basó en catorce cámaras de alta velocidad. Los datos procedentes del sensor del interior del balón no se utilizaron para determinar si este había rebasado o no la línea de meta.

En España

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ya abordó el tema de la posible implantación de la tecnología de gol hace no mucho tiempo. Concretamente, fue a comienzos de esta misma temporada al ser preguntado por la posibilidad de que la competición liguera española tuviera las mismas herramientas con las que ya cuenta la FIFA, UEFA, los partidos internacionales, la Premier League, la Bundesliga, la Serie A y la Ligue 1. "No es un tema económico lo de la tecnología de gol, es un tema de uso. En una temporada hay cuatro o cinco jugadas de este tipo", dijo .

"El 99% de las veces se ve si es gol o no gol. Donde hay errores es con la tecnología de gol. En la Premier ha pasado. La tecnología de gol no es perfecta, preferimos esta. No tenemos previsto instaurarla", reconoció entonces sobre un posible futuro avance a la hora de determinar este tipo de jugadas, que tendría un costo de alrededor de 4 millones de euros por temporada pero no la considera fiable al 100%.

Cuestión de costo

Este domingo, parecía que todo conducía al empate, pero una serie de rebotes provocó que Lema direccione la pelota al arco de Romero, quién estuvo rápido de reflejos y la sacó con lo justo. En ese sentido, el árbitro Yael Falcón Pérez determinó que había traspasado toda la línea y que la ventaja era para el conjunto de Martín Demichelis, aunque la alegría duró poco para River cuando el chequeo del VAR tomó la decisión de anular el tanto.

Con este panorama, surgen las interrogantes. ¿Por qué no se utiliza el "Ojo de Halcón" en Argentina? Esta tecnología tiene como objetivo principal demostrar si la pelota cruzó o no la línea de gol, pero su elevado costo se volvió un impedimento para utilizarla en nuestro fútbol.

"Lo más importante sería que pongan el reloj. Ni yo le podría decir a mis compañeros si entró o no", había declarado Sergio "Chiquito" Romero, tras el partido.

Así planteadas las cosas, mientras en España el titular de LaLiga dcie que el sistema tecnológico no es 100% seguro, en la Argeniotna parece que todo pasa por un tema de costos.