LPF Play dejará de ser gratis y habrá que pagar una suscripción mensual para ver los partidos del ascenso + Agregar ámbito en









Tras casi un año de transmisiones gratuitas para los fanáticos del ascenso del fútbol nacional, la plataforma que se encargaba de emitirlos pasará a cobrar una mensualidad para poder verlos.

LPF Play, la aplicación que presentó el Chiqui Tapia a principio de año que cobrará suscripción para ver los partidos del ascenso.

La plataforma LPF Play pasará a cobrar una suscripción mensual de $15.000 a partir de este jueves 15 de agosto, con la intención de otorgarle una exclusividad extra a los hinchas del ascenso y a los fanáticos de las reservas de cada equipo de primera división.

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La web había sido anunciada por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en marzo de 2026 y continuaba siendo gratuita hasta hoy. Tras varios meses de pruebas y errores para generar una aplicación que funcione con la calidad correspondiente para los hinchas, lanzaron los nuevos planes para poder usarla.

LPF Play, la aplicación dueña del ascenso. En sus redes oficiales, aseguraron que continuará existiendo un plan gratuito, en el que se podrán ver los partidos del Federal A, Futsal Femenino y Promocional Amateur. Además, también contarán con resúmenes, conferencias de prensa de los jugadores y programas en vivo de la señal.

Por otro lado, el denominado “Plan Plus”, contará con los torneos ya mencionados y se le sumarán la Primera Nacional, la Primera B Metropolitana, la Primera C, la Primera División del Campeonato Femenino, la Primera División de Futsal y el Torneo Proyección, que es donde transmiten a las reservas de todos los equipos. Además, aseguran que emitirán más de 3.000 partidos al año y que se podrán revivir todos los encuentros de la temporada.

A qué se debe este cambio en las suscripciones Cabe recalcar que a partir de este año la AFA se quedó con los derechos de todas las divisiones del fútbol argentino, excepto con las de primera división, las cuáles son vendidas a la televisión para generar ingresos. Ante esto, decidieron crear una aplicación para generar más rendimientos por cuenta propia y encargarse ellos mismos de las transmisiones.

En primera instancia LPF Play iba a ser paga, aunque decidieron retrasar este cometido por diversos problemas en la web, ya sea por problemas con la visibilidad de los eventos o porque no habían los equipos necesarios para transmitir un producto de calidad. LPF Play, dueña de los derechos del ascenso por decisión del Chiqui Tapia. Luego de resolver esto a lo largo de los 7 meses de actividad, y gracias a que están por arrancar los playoff de la Primera Nacional, decidieron crear estos nuevos packs para los fanáticos del fútbol y sobre todo para los hinchas de los clubes que están en las mencionadas divisiones. Por otro lado, los principales afectados de este cambio serán los medios partidarios, quienes no podrán tomar grabaciones del partido, ni de algún sector del estadio dos horas antes del inicio de cada encuentro y una hora posterior al mismo. Además, tampoco podrán subir recortes de jugadas y tendrán que buscar una nueva forma de cubrir a sus clubes, según informó NA.