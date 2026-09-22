"Recopa de Campeones": el nuevo nombre del torneo de fútbol argentino en 2027 y los cambios en la reglamentación + Agregar ámbito en









La Liga Profesional de Fútbol confirmó la creación de una nueva competencia oficial y aprobó modificaciones claves en el formato de definición del campeonato local.

La AFA anunció que sumará un nuevo título oficial en 2027 y avanzó en una serie de reformas para el torneo local. Liga Profesional de Fútbol

El Comité Ejecutivo de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) se reunió en el predio Lionel Messi de Ezeiza para hacer un balance de la temporada 2026 y diagramar el mapa de competencias del próximo año. Entre las principales resoluciones, la dirigencia aprobó la creación de un nuevo certamen y definió varios cambios en la reglamentación de las fases eliminatorias del campeonato local.

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Durante la reunión en Ezeiza, los dirigentes repasaron el balance positivo de la temporada actual, resaltando los altos niveles de audiencia y el acompañamiento del público en las canchas. Además, avanzaron en la organización de los próximos torneos con el objetivo de armar calendarios más ordenados y coordinar el cierre del mercado de pases con el resto de Sudamérica.

Liga Profesional de Fútbol Cómo se jugará la Recopa de Campeones y qué títulos entregará el fútbol argentino La gran novedad para el calendario 2027 será la Recopa de Campeones, un torneo con formato triangular que otorgará una estrella oficial adicional. Esta competencia reunirá a los ganadores de tres certámenes complementarios que ya integran la programación del fútbol local: la Copa Argentina, la Supercopa Argentina y la Supercopa Internacional.

Con esta incorporación, serán ocho los títulos oficiales de AFA en disputa durante el año 2027:

Torneo Apertura

Torneo Clausura

Copa Argentina

Tabla Anual 2027

Supercopa Argentina

Trofeo de Campeones

Supercopa Internacional

Recopa de Campeones Cambios en el Torneo Clausura: sedes neutrales y alargues en los playoffs De cara a las definiciones del Torneo Clausura, el Comité Ejecutivo aprobó que las semifinales y la final se disputen en estadios neutrales con la presencia de ambas parcialidades. Hasta la instancia de cuartos de final, se mantendrá la localía del equipo mejor ubicado durante la fase regular. La medida busca potenciar el alcance federal de las instancias decisivas y generar nuevas posibilidades de organización para los encuentros definitorios.

En materia reglamentaria, la LPF confirmó que se mantendrá el tiempo suplementario a partir de la fase de octavos de final. El objetivo de la dirigencia es promover la competitividad y buscar que las series eliminatorias se resuelvan en el campo de juego antes de recurrir a una definición por penales. Modificaciones en el mercado de pases y las propuestas de River para 2028 Durante el encuentro, la dirigencia debatió la necesidad de reordenar el calendario local y adecuar las fechas de cierre del libro de pases a los plazos que manejan las demás ligas de Conmebol. El fin de esta iniciativa es equiparar los tiempos de negociación y evitar desfasajes con los mercados de la región. Liga Profesional de Fútbol Por su parte, el Club Atlético River Plate, representado por su vicepresidente segundo Ignacio Villarroel en su regreso al Comité Ejecutivo, anunció la presentación de un documento con proyectos concretos sobre el funcionamiento de la AFA. Dado que la programación de 2027 ya fue definida, la LPF estableció que las propuestas del club de Núñez serán analizadas y debatidas con vistas a la temporada 2028. Los seis ejes institucionales propuestos por River contemplan: Formato de competencia : reducción gradual de equipos en Primera División y garantía de que los reglamentos no se modifiquen mientras los torneos estén en curso

: reducción gradual de equipos en Primera División y garantía de que los reglamentos no se modifiquen mientras los torneos estén en curso Calendario y transferencias : reordenamiento de los fixtures en sintonía con las ventanas del mercado de pases

: reordenamiento de los fixtures en sintonía con las ventanas del mercado de pases Transparencia : definición de procedimientos institucionales claros y acceso libre a la información pública de AFA

: definición de procedimientos institucionales claros y acceso libre a la información pública de AFA Reforma arbitral : rediscusión de la conducción del arbitraje, fijación de criterios objetivos en las designaciones, evaluación por rendimiento y creación de un comité independiente de auditoría

: rediscusión de la conducción del arbitraje, fijación de criterios objetivos en las designaciones, evaluación por rendimiento y creación de un comité independiente de auditoría Gestión financiera : preservación del esquema solidario de distribución de ingresos entre instituciones y desarrollo de nuevas líneas de acción para generar más recursos

: preservación del esquema solidario de distribución de ingresos entre instituciones y desarrollo de nuevas líneas de acción para generar más recursos Derechos de televisión: reformulación del modelo de comercialización de los derechos audiovisuales, tanto a nivel nacional como internacional En la misma línea, el presidente de la AFA, Claudio Tapia, le solicitó a Villarroel que transmita a las autoridades de su club la propuesta de no cobrar el alquiler del Estadio Monumental a la Selección para el partido despedida de Lionel Messi del 6 de octubre, y donar ese canon a una entidad de beneficencia.

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