La AFA presentó LPF Play: los partidos que se podrán ver y desde cuándo

La plataforma de streaming ofrecerá transmisiones gratuitas de las divisiones del ascenso, torneos juveniles, fútbol femenino y futsal.

Con LPF Play, los clubes y la dirigencia gestionan directamente los contenidos.

Ayer, la Asociación del Fútbol Argentino ( AFA ) hizo la presentación oficial de LPF Play , su nueva plataforma de streaming.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El lanzamiento, encabezado por el presidente Claudio “Chiqui” Tapia , busca centralizar las transmisiones de las divisiones del ascenso, torneos juveniles y fútbol femenino , ofreciendo acceso gratuito a gran parte de los contenidos que antes no tenían cobertura masiva.

Aunque el sitio ya ofrecía resúmenes, conferencias y algunos partidos, ahora amplía su alcance y promete emitir progresivamente todas las categorías que integran el fútbol argentino, con la excepción de la Primera División , cuyos derechos siguen vigentes con TNT Sports y ESPN hasta 2030 .

"Está noche es la de ustedes tenemos que celebrar y sentirnos orgullos, logramos que el fútbol vuelva a manos del fútbol" , señaló el sanjuanino. A continuación, conocé del detalles.

LPF Play es la plataforma oficial de streaming de la AFA que permite seguir partidos en vivo, ver resúmenes, conferencias y contenido de las distintas categorías del fútbol argentino.

La iniciativa tiene como objetivo centralizar las transmisiones y expandir la cobertura a torneos que antes tenían exposición limitada, como la Primera Nacional, Primera C, B Metropolitana, Torneo Federal, fútbol femenino, futsal y divisiones juveniles.

El acceso es gratuito y se realiza a través de la página oficial, compatible con dispositivos móviles, tablets y computadoras.

lfp play

Los usuarios pueden crear una cuenta para recibir notificaciones y configurar alertas personalizadas según su equipo favorito.

Además, la plataforma permite seguir estadísticas, goles y jugadores en tiempo real, y proporciona resúmenes de partidos anteriores para quienes no pueden verlos en vivo.

Boca-gimnasia-chivilcoy (1)

Los partidos que se podrán ver en LPF Play

LPF Play comenzará con un despliegue escalonado de transmisiones, priorizando inicialmente la Primera Nacional, seguida por la B Metropolitana y Primera C, y posteriormente el Torneo Federal, fútbol juvenil y futsal.

Los partidos de la Primera División no estarán disponibles por la plataforma debido a los contratos vigentes con TNT Sports y ESPN hasta 2030.

River velez 2025

"Simplemente quiero darle algunos hitos en tres semanas que salimos al aire, tenemos números que entusiasman, que indican que no nos equivocamos", señaló Tapia y continuó: "Se vieron en más de 150 países, se transmitieron 175 partidos en vivo, 101 transmisiones, 353 goles transmitidos, 1517 jugadores transmitidos".

Con la plataforma, la AFA apunta a que los equipos y la dirigencia recuperen el control sobre la gestión de contenidos deportivos y amplíen la visibilidad de jugadores y torneos de todo el país. "El fútbol vuelve a ser del fútbol. Los dueños del fútbol vuelven a ser ustedes, los clubes", dijo el "Chiqui", apuntando hacia los presentes en la conferencia.