Ayer, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) hizo la presentación oficial de LPF Play, su nueva plataforma de streaming.
La AFA presentó LPF Play: los partidos que se podrán ver y desde cuándo
La plataforma de streaming ofrecerá transmisiones gratuitas de las divisiones del ascenso, torneos juveniles, fútbol femenino y futsal.
El lanzamiento, encabezado por el presidente Claudio “Chiqui” Tapia, busca centralizar las transmisiones de las divisiones del ascenso, torneos juveniles y fútbol femenino, ofreciendo acceso gratuito a gran parte de los contenidos que antes no tenían cobertura masiva.
Aunque el sitio ya ofrecía resúmenes, conferencias y algunos partidos, ahora amplía su alcance y promete emitir progresivamente todas las categorías que integran el fútbol argentino, con la excepción de la Primera División, cuyos derechos siguen vigentes con TNT Sports y ESPN hasta 2030.
"Está noche es la de ustedes tenemos que celebrar y sentirnos orgullos, logramos que el fútbol vuelva a manos del fútbol", señaló el sanjuanino. A continuación, conocé del detalles.
¿Qué es LPF Play y cómo acceder?
LPF Play es la plataforma oficial de streaming de la AFA que permite seguir partidos en vivo, ver resúmenes, conferencias y contenido de las distintas categorías del fútbol argentino.
La iniciativa tiene como objetivo centralizar las transmisiones y expandir la cobertura a torneos que antes tenían exposición limitada, como la Primera Nacional, Primera C, B Metropolitana, Torneo Federal, fútbol femenino, futsal y divisiones juveniles.
El acceso es gratuito y se realiza a través de la página oficial, compatible con dispositivos móviles, tablets y computadoras.
Los usuarios pueden crear una cuenta para recibir notificaciones y configurar alertas personalizadas según su equipo favorito.
Además, la plataforma permite seguir estadísticas, goles y jugadores en tiempo real, y proporciona resúmenes de partidos anteriores para quienes no pueden verlos en vivo.
Los partidos que se podrán ver en LPF Play
LPF Play comenzará con un despliegue escalonado de transmisiones, priorizando inicialmente la Primera Nacional, seguida por la B Metropolitana y Primera C, y posteriormente el Torneo Federal, fútbol juvenil y futsal.
Los partidos de la Primera División no estarán disponibles por la plataforma debido a los contratos vigentes con TNT Sports y ESPN hasta 2030.
"Simplemente quiero darle algunos hitos en tres semanas que salimos al aire, tenemos números que entusiasman, que indican que no nos equivocamos", señaló Tapia y continuó: "Se vieron en más de 150 países, se transmitieron 175 partidos en vivo, 101 transmisiones, 353 goles transmitidos, 1517 jugadores transmitidos".
Con la plataforma, la AFA apunta a que los equipos y la dirigencia recuperen el control sobre la gestión de contenidos deportivos y amplíen la visibilidad de jugadores y torneos de todo el país. "El fútbol vuelve a ser del fútbol. Los dueños del fútbol vuelven a ser ustedes, los clubes", dijo el "Chiqui", apuntando hacia los presentes en la conferencia.
