La chilena JetSmart recibió autorización para operar vuelos internos e internacionales desde la Argentina + Agregar ámbito en









La habilitación se otorgó a la empresa de bandera chilena e incluye derechos de tráfico de la tercera a la novena libertad, que permiten transportar pasajeros y cargas entre dos puntos del país.

JetSmart

El Gobierno autorizó a la empresa de bandera chilena Jetsmart Airlines S.p.A. a explotar servicios regulares de transporte aéreo interno e internacional de pasajeros y cargas en la Argentina, con derechos de tráfico que van de la tercera a la novena libertad del aire.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La medida se oficializó mediante la Disposición 27/2026 de la Subsecretaría de Transporte Aéreo, que depende del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial con la firma de su titular, Hernán Adrián Gómez.

La autorización alcanza a la compañía con sede en Chile, que ya opera en el mercado local. Con esta habilitación, la empresa chilena podrá conectar destinos dentro del país y unir la Argentina con otros países, en servicios combinados de pasajeros y cargas, en la ruta “puntos anteriores, puntos intermedios, puntos en territorio de Argentina y puntos más allá”.

La norma incluye los derechos de tráfico de octava y novena libertad. Son los que habilitan a una aerolínea extranjera a transportar pasajeros y cargas entre dos puntos de un mismo país: en el caso de la octava, como continuación de un vuelo que empieza o termina en su país de origen, y en el de la novena, con vuelos íntegramente dentro del territorio argentino.